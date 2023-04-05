Об этом пишет Politico.

"Брюссель планирует новый раунд обсуждений между Европейской Комиссией и послами ЕС по 11-му пакету санкций против России из-за ее жестокого вторжения в Украину. Переговоры ожидаются сразу после Пасхи", - отмечает издание со ссылкой на европейских дипломатов.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что следующий пакет будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и устранении лазейок.