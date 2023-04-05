ЕС начнет обсуждение 11-го пакета санкций против РФ после Пасхи, – Politico
Евросоюз приступит к обсуждению нового пакета санкций против России после Пасхи, который христиане западного обряда отмечают 9 апреля
Об этом пишет Politico.
"Брюссель планирует новый раунд обсуждений между Европейской Комиссией и послами ЕС по 11-му пакету санкций против России из-за ее жестокого вторжения в Украину. Переговоры ожидаются сразу после Пасхи", - отмечает издание со ссылкой на европейских дипломатов.
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что следующий пакет будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и устранении лазейок.
- 4 апреля президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии подготовку 11-го пакета санкций против РФ.
- Страны Европейского Союза 24 февралясогласовали десятый пакет санкций против России, символически принятый ровно через год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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