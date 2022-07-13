ЕС начинает обсуждать новые санкции против России, - СМИ
Послы ЕС в четверг начнут консультации по введению новых ограничений против РФ
Об этом пишет корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк.
По его словам, консультации между послами о новых санкциях ЕС против России должны начаться на следующий день, то есть в четверг. "По оптимистическому сценарию, мероприятия должны быть одобрены на следующей неделе", - отмечает Джозвяк.
Он не уточнил, что именно могут включить в новый пакет.
Известно, что шестой пакет санкций ЕС против России с частичным нефтяным эмбарго был утвержден в начале июня. Пакет соглашался с трудностями из-за болезненности вопроса нефтяного эмбарго, в частности из-за позиции Венгрии. Также под давлением Будапешта из санкционного списка был исключен патриарх Кирилл.
В связи с этим в Евросоюзе активизировались призывы изменить принцип единодушного принятия решений по внешней политике. Такой призыв содержится, в том числе, в резолюции Европарламента.
- 11 июля директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик предположил, что у российских властей болит санкционный режим и РФ неспособна противостоять всему миру, поэтому министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и уехал на саммит G20
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.83
Покупка 35.83Продажа 36.93
-
EUR
Покупка 35.88Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное