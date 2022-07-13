ЕС начинает обсуждать новые санкции против России, - СМИ

Об этом пишет корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Джозвяк.

По его словам, консультации между послами о новых санкциях ЕС против России должны начаться на следующий день, то есть в четверг. "По оптимистическому сценарию, мероприятия должны быть одобрены на следующей неделе", - отмечает Джозвяк.

Он не уточнил, что именно могут включить в новый пакет.

Известно, что шестой пакет санкций ЕС против России с частичным нефтяным эмбарго был утвержден в начале июня. Пакет соглашался с трудностями из-за болезненности вопроса нефтяного эмбарго, в частности из-за позиции Венгрии. Также под давлением Будапешта из санкционного списка был исключен патриарх Кирилл.

В связи с этим в Евросоюзе активизировались призывы изменить принцип единодушного принятия решений по внешней политике. Такой призыв содержится, в том числе, в резолюции Европарламента.

11 июля директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик предположил, что у российских властей болит санкционный режим и РФ неспособна противостоять всему миру, поэтому министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и уехал на саммит G20

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