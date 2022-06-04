ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России, - МИД Польши
В Министерстве иностранных дел Польши сообщили, что Евросоюз уже приступил к работе над новым пакетом санкций против России
Об этом заявил заместитель министра Павел Яблонский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
"Санкции должны быть еще более жесткими - в контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке, - заявил он.
По его словам, необходимо ввести эмбарго на технологии, которые Россия может использовать в промышленности.
Яблонский подчеркнул, что необходимо конфисковать российские активы в ЕС.
- Напомним, шестой пакет санкций против РФ в Евросоюзе был согласован 31 мая.
- 31 мая в Министерстве иностранных дел Украины призвали Евросоюз начать подготовку седьмого пакета антироссийских санкций
- 2 июня шестой пакет утвердили послы Евросоюза, а 3 июня он вступил в силу.
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