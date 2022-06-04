Об этом заявил заместитель министра Павел Яблонский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

"Санкции должны быть еще более жесткими - в контексте того газа, который Россия еще может продать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Я говорю в основном о Газпромбанке, - заявил он.

По его словам, необходимо ввести эмбарго на технологии, которые Россия может использовать в промышленности.

Яблонский подчеркнул, что необходимо конфисковать российские активы в ЕС.

Напомним, шестой пакет санкций против РФ в Евросоюзе был согласован 31 мая.

31 мая в Министерстве иностранных дел Украины призвали Евросоюз начать подготовку седьмого пакета антироссийских санкций

2 июня шестой пакет утвердили послы Евросоюза, а 3 июня он вступил в силу.