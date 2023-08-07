Об этом сообщило издание Financial Times.

Переговоры в Джидде, в которых приняли участие десятки стран и сосредоточены на мирном плане из 10 пунктов, предложенном Киевом, завершились в воскресенье без конкретных результатов. Но присутствие Пекина, неделями ранее отказавшегося участвовать в подобных переговорах в Копенгагене, было воспринято как победа Киева и стало главным событием среди участников мероприятия.

Издание напоминает, что Китай объявил о "безграничном" партнерстве с Россией перед полномасштабным вторжением Москвы к своему соседу в феврале 2022 года, которое Пекин не осудил, а его мирный план, обнародованный в начале этого года, совпал с тезисами Кремля.

Один европейский дипломат сказал, что Китай "выглядит конструктивным" и "стремится показать, что [он] не Россия".

"Самое присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной", - подчеркнул он и добавил, что Китай дал понять, что примет участие в следующей встрече.

Другой европейский чиновник сказал, что Китай "принимал активное участие и положительно отнесся к идее третьей встречи на этом уровне".

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Президент Си Цзиньпин посетил российского президента Путина в марте во время одного из своих первых официальных визитов после отмены трехлетнего антиковидного режима в Китае. Однако Пекин остается осторожным по поводу траектории развития отношений между двумя государствами. В частности, издание добавляет, что в прошлом месяце FT сообщила, что Си предостерег Путина от использования ядерного оружия.

В форуме, который проходил на уровне советников по национальной безопасности, приняли участие десятки стран из развивающихся стран и развитых стран, в том числе Бразилия, Турция, Южная Африка и США, а также ЕС.

Западные страны и Украина надеялись, что эта встреча поможет изолировать Россию и получить поддержку Украины среди развивающихся стран, которые еще не заявили о своей позиции по вторжению. Некоторые рассматривают войну как "конфликт между НАТО во главе с США и Москвой".

Встреча советников по нацбезопасности в Джидде

В эти выходные 5-6 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись переговоры с более чем 40 странами по пути прекращения войны в Украине. Встреча проходила на уровне советников по национальной безопасности. Как звучало ранее в прессе, именно Саудовская Аравия как место встречи была выбрана для того, чтобы попытаться заставить ведущие страны мира, которые до сих пор придерживаются нейтралитета, поддержать именно украинские принципы завершения войны.

Это уже вторая встреча на уровне советников по нацбезопасности и политическим директорам по ключевым принципам мира на основе Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщал накануне обсуждений в Джидде заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, после успеха консультаций в похожем формате в Копенгагене 24 июня количество участников увеличилось с 15 до почти 40. Также были привлечены дополнительные страны Глобального Юга.

Подробности саммита в Саудовской Аравии в текстовом онлайне Еспресо.TV.