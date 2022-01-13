ЕС на полгода продлил санкции против России

Об этом идет речь на сайте Европейского совета.



"Сегодня Совет принял решение продолжить ограничительные меры, которые сейчас касаются отдельных секторов экономики Российской Федерации, на шесть месяцев, до 31 июля 2022 года. Решение Совета принято на основе последней оценки состояния выполнения Минских договоренностей – первоначально предполагалось, что это произойдет до 31 декабря 2015 года", - информирует Совет.



Согласно сообщению, при оценке состояния выполнения Минских договоренностей, состоявшейся на Европейском совете 16 декабря 2021 года, лидеры ЕС одобрили дипломатические усилия и поддержали Нормандский формат в достижении полного исполнения Минских договоренностей.



"В свете того, что Россия не полностью выполнила эти соглашения, лидеры ЕС единогласно решили продлить действие экономических санкций против страны", – говорится в сообщении.



Кроме экономических санкций, ЕС ввел различные виды ответных мер на незаконную аннексию Россией Крыма и города Севастополя и умышленную дестабилизацию Украины. Среди них, в частности, дипломатические меры, индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничение поездок) и конкретные ограничения на экономические отношения с Крымом и Севастополем.

Напомним, 6 декабря Евросоюз в год продлил глобальный режим санкций ЕС за нарушение прав человека против российских чиновников, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

8 декабря США и ЕС договорились "быстро и жестко" наказать Россию, если она усугубит агрессию против Украины.

Издание "Голос Америки" сообщило, что санкции против России могут относиться не только к "Северному потоку-2", но и к другим трубопроводам.

15 декабря глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС готов усилить санкции и принять "беспрецедентные меры" против России в случае продолжения агрессивных действий в отношении Украины.

Европарламент призвал ввести санкции против России, если она нападет на Украину, в частности, заморозить "Северный поток-2" и отключить РФ от банковской системы SWIFT.

16 декабря ЕС согласился продлить экономические санкции в отношении России из-за агрессии против Украины.