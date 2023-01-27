Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир ЕС на полгода продлил санкции против РФ, введенные из-за агрессии в Украине

ЕС на полгода продлил санкции против РФ, введенные из-за агрессии в Украине

27 января, 2023 пятница
14:00
Мир

Европейский Союз продлил экономические санкции из-за военной агрессии России против Украины до 31 июля 2023 года

Соответствующее решение принял сегодня, 27 января, Совет Евросоюза .

"Совет решил продлить на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В Совете ЕС напомнили, что санкции, впервые введенные в 2014 г. в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, значительно расширили с февраля 2022 г., после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Сейчас санкции охватывают широкий спектр отраслевых мер, включая ограничения по торговле, финансам, технологиям и товарам двойного использования, промышленности, транспорту и предметам роскоши. Они также охватывают: запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, где -SWIFT нескольких российских банков, а также приостановка вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем каналов дезинформации", – добавили в Совете ЕС.

Помимо экономических санкций против Российской Федерации, действуют и другие ограничительные меры ЕС в ответ на агрессию России против Украины. Среди них: ограничение экономических отношений с незаконно аннексированным Крымом и городом Севастополь, а также неподконтрольными правительству территориями Донецкой и Луганской областей; индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) по широкому кругу физических и юридических лиц, а также дипломатические мероприятия.

"Перед лицом агрессивной войны России ЕС решительно поддерживает Украину и ее народ и твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнули в Совете Евросоюза.

  • Как сообщило 20 января агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, страны ЕС работают над десятым пакетом санкций против России. Планируется, что он вступит в силу в феврале – к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Дмитро Пєсков
25 января, 2023 среда
В Кремле отреагировали на возможные поставки Украине американских танков
путін
26 января, 2023 четверг
Путин решил финализировать свой проигрыш кровавой военной кампанией, - офицер добровольческого формирования "Свободная Украина" Тетерук
Николай Тищенко
27 января, 2023 пятница
"Развивает дружеские отношения в Азии": Тищенко попытался обосновать поездку в Таиланд в военное время
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.91
    Покупка 39.91
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 42.59
    Продажа 43.57
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
27 января
15:11
Россияне более полутора часов обстреливали Часов Яр: погибли два человека, по меньшей мере 5 ранены
15:09
Формула мира, спецтрибунал, санкции против РФ: Кулеба провел разговор с главой МИД Литвы Ландсбергисом
15:07
Под Белгородом перевернулся КамАЗ с российскими мобилизованными
15:07
Япония и Нидерланды готовы присоединиться к США в ограничении доступа Китая к полупроводниковому оборудованию, - Bloomberg
15:05
Эксклюзив
Обязательная эвакуация гражданского населения из Херсона может сыграть на руку россиянам, - заместитель главы облсовета Соболевский
14:51
СБУ разоблачила группу хакеров РФ, которые хотели подключиться к системам видеонаблюдения города на пограничные Украины
14:51
Потери РФ в Донецкой и Луганской области в 7 раз превышают потери ВСУ, - Данилов
14:47
Циклон принесет 28 января снег и дождь в некоторые регионы Украины, - синоптик Наталья Диденко
14:43
В Финляндии приостановили рассмотрение ходатайств о прибежище бежавших от мобилизации россиян
14:42
"Ловцы шахедов": Украина получила 6 систем для защиты энергообъектов от вражеских дронов
14:41
Украина вернула из российского плена 106 мирных жителей, - советница руководителя ОП
14:27
Главный санитарный врач рассказал о первом случае заражения ковид-штаммом Кракен и особенностях болезни
14:20
Россия намерена перевести временно оккупированные территории Украины на московское время
14:19
Мобилизированные в РФ
Оккупанты вывозят в РФ семьи мобилизованных из Луганщины, а в регион завозят россиян, - Центр нацсопротивления
14:00
OPINION
Закон об ужесточении наказания для военных. Как поступит Конституционный суд?
13:59
Россияне ударили по пожарной части на востоке Украины: есть раненые
13:53
В российском аэропорту Внуково упал вертолет Ми-8
13:42
Латвия
Латвия предоставит медицинскую помощь 120 раненым украинским военным
13:25
В Воздушных силах рассказали, для каких целей в Украине РФ использует ракеты "Кинжал" и возможно ли их сбить
13:20
"Передал" России угольную отрасль Луганщины: бывшему "заместителю минэнерго" "ЛНР" объявили подозрение
13:07
В Иране вооруженный мужчина напал на посольство Азербайджана. В МИД Украины отреагировали
13:07
РФ принудительно вывезла 14 детей из Херсона в детдом "Элочка" в Крыму, известное жестоким обращением с воспитанниками, - СМИ
13:01
Россияне вывозят на Кубань оборудование картонного комбината в Рубежном Луганской области
12:49
Россияне обстреляли Угледар: повреждены две школы и дома, есть пострадавшие
12:43
зона
Захватчики вывезли 3,5 тыс. заключенных с оккупированных территорий Херсона и Запорожья, - Центр нацсопротивления
12:39
Рассмотрение апелляции по делу отстранения от должности мэра Чернигова Атрошенко перенесли на 1 февраля
12:17
Владимир Путин
Путин готовит новое наступление на Украину, которое может начаться в феврале-марте, - Вloomberg
12:16
Эксклюзив
Санкции против РФ подрывают единство российских элит, - дипломат Лубкивский
12:08
OPINION
Мы стремимся в НАТО не для того, чтобы там спрятаться
12:07
"Мы обсудим это очень осторожно": заместитель советника Байдена о возможности поставки истребителей Украине
12:01
Россия испытывает кадровые проблемы с командным составом в армии, с каждым днем они будут только увеличиваться, - разведка
11:52
Украинские защитники прибыли в Германию для обучения на БМП Marder
11:47
Курс валют на 27 января: цены в обменниках
11:30
Перешли на сторону врага и призывали сотрудничать: перед судом предстанут экс-руководители херсонского СИЗО
11:29
Нидерланды предоставили Украине более 286 тонн помощи для возобновления энергоснабжения
11:24
Подоляк о российских атаках ракетами и дронами против Украины: враг будет использовать до последнего дня войны
11:13
В десяти областях Украины применяют аварийные отключения света из-за дефицита в энергосистеме
11:09
Уильям Бернс
Директор ЦРУ прибыл в Тель-Авив на фоне эскалации конфликта между Израилем и палестинцами
11:01
Равнодушие убивает вместе с ненавистью, они только вдвоем способны творить зло, - Зеленский о годовщине памяти жертв Холокоста
10:47
Венгрия наложит вето на санкции ЕС против российской атомной энергетики, - премьер Орбан
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV