ЕС на полгода продлил санкции против РФ, введенные из-за агрессии в Украине

Соответствующее решение принял сегодня, 27 января, Совет Евросоюза .

"Совет решил продлить на шесть месяцев, до 31 июля 2023 года, ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В Совете ЕС напомнили, что санкции, впервые введенные в 2014 г. в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, значительно расширили с февраля 2022 г., после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Сейчас санкции охватывают широкий спектр отраслевых мер, включая ограничения по торговле, финансам, технологиям и товарам двойного использования, промышленности, транспорту и предметам роскоши. Они также охватывают: запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, где -SWIFT нескольких российских банков, а также приостановка вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем каналов дезинформации", – добавили в Совете ЕС.

Помимо экономических санкций против Российской Федерации, действуют и другие ограничительные меры ЕС в ответ на агрессию России против Украины. Среди них: ограничение экономических отношений с незаконно аннексированным Крымом и городом Севастополь, а также неподконтрольными правительству территориями Донецкой и Луганской областей; индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения на поездки) по широкому кругу физических и юридических лиц, а также дипломатические мероприятия.

"Перед лицом агрессивной войны России ЕС решительно поддерживает Украину и ее народ и твердо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнули в Совете Евросоюза.

Как сообщило 20 января агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники, страны ЕС работают над десятым пакетом санкций против России. Планируется, что он вступит в силу в феврале – к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.

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