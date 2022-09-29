ЕС может запретить россиянам пользоваться криптовалютой, - Bloomberg
Компаниям Европы могут запретить предоставлять криптокошельки, учетные записи или оказывать услуги по хранению криптовалюты для россиян в рамках восьмого пакета санкций против РФ
Об этом сообщили в Bloomberg .
Отмечается, что в рамках восьмого пакета санкций ЕС против России европейским компаниям могут запретить предоставлять криптокошельки, учетные записи или оказывать услуги по хранению криптовалюты для россиян.
Ранее криптобиржи, включая Binance, в рамках требования ЕС, установили лимит на хранение криптоактивов для россиян с суммарной стоимостью до 10 тысяч евро. Теперь предыдущий лимит могут отменить, поскольку россиянам могут запретить хранить и покупать криптовалюту вообще.
Таким образом, ЕС попытается остановить использование цифровых активов для обхода введенных против России ограничений.
- 28 августа Еврокомиссия представила восьмой пакет санкций против России. Он будет содержать новые запреты на импорт российской продукции, ограничение цен на нефть и запрет гражданам ЕС входить в органы управления российских государственных компаний. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз готовит санкции против людей, которые помогали обходить европейские ограничения против России. Это могут быть не только граждане РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.75
Покупка 40.75Продажа 41.69
-
EUR
Покупка 39.11Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное