Об этом сообщили в Bloomberg .

Отмечается, что в рамках восьмого пакета санкций ЕС против России европейским компаниям могут запретить предоставлять криптокошельки, учетные записи или оказывать услуги по хранению криптовалюты для россиян.

Ранее криптобиржи, включая Binance, в рамках требования ЕС, установили лимит на хранение криптоактивов для россиян с суммарной стоимостью до 10 тысяч евро. Теперь предыдущий лимит могут отменить, поскольку россиянам могут запретить хранить и покупать криптовалюту вообще.

Таким образом, ЕС попытается остановить использование цифровых активов для обхода введенных против России ограничений.

28 августа Еврокомиссия представила восьмой пакет санкций против России. Он будет содержать новые запреты на импорт российской продукции, ограничение цен на нефть и запрет гражданам ЕС входить в органы управления российских государственных компаний. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз готовит санкции против людей, которые помогали обходить европейские ограничения против России. Это могут быть не только граждане РФ.

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