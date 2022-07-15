Об этом сообщает Европейская Правда.

ЕС сокращает импорт нефтепродуктов из России с марта, однако полный запрет на них должен быть введен с февраля 2023 года. В то же время импорт и транзит российского угля прекращается раньше – с 10 августа и технически может включать мазут.

Отмечается, что ограничения Евросоюза основаны на так называемых кодах комбинированной номенклатуры (CN), используемых таможней. Один из кодов, используемых для запрета угля, — 2707, также касается "масел и других продуктов дистилляции высокотемпературной каменноугольной смолы; аналогичных продуктов, в которых масса ароматических компонентов превышает вес неароматических составляющих".

Обычно нефтепродукты, переработанные из сырой нефти, имеют другой код CN – 2710. Но мазут содержит ароматические вещества, почти всегда превышающие 50%.

Кроме того, некоторые нефтепродукты, производимые не путем перегонки угля, тоже могут быть классифицированы под кодом 2707, если они имеют химически схожее строение. Два трейдера, привлеченных к торговле мазутом из России, заявили, что потенциально пострадавшие объемы не будут большими.

Согласно подсчетам Reuters, в июне всего около 500 000 тонн из общего 3,5 миллиона российского экспорта мазута было поставлено непосредственно из портов РФ в страны Европейского союза.

Более четверти из 500 000 тонн было отправлено в прошлом месяце из России в Эстонию и Латвию, которые хранят и транспортируют эти нефтепродукты в другие пункты назначения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb