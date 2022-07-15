ЕС может запретить импорт российского мазута на 6 месяцев раньше планировавшегося
Европейский Союз может запретить импорт и транзит части мазута из России примерно на шесть месяцев раньше запланированного срока
Об этом сообщает Европейская Правда.
ЕС сокращает импорт нефтепродуктов из России с марта, однако полный запрет на них должен быть введен с февраля 2023 года. В то же время импорт и транзит российского угля прекращается раньше – с 10 августа и технически может включать мазут.
Отмечается, что ограничения Евросоюза основаны на так называемых кодах комбинированной номенклатуры (CN), используемых таможней. Один из кодов, используемых для запрета угля, — 2707, также касается "масел и других продуктов дистилляции высокотемпературной каменноугольной смолы; аналогичных продуктов, в которых масса ароматических компонентов превышает вес неароматических составляющих".
Обычно нефтепродукты, переработанные из сырой нефти, имеют другой код CN – 2710. Но мазут содержит ароматические вещества, почти всегда превышающие 50%.
Кроме того, некоторые нефтепродукты, производимые не путем перегонки угля, тоже могут быть классифицированы под кодом 2707, если они имеют химически схожее строение. Два трейдера, привлеченных к торговле мазутом из России, заявили, что потенциально пострадавшие объемы не будут большими.
Согласно подсчетам Reuters, в июне всего около 500 000 тонн из общего 3,5 миллиона российского экспорта мазута было поставлено непосредственно из портов РФ в страны Европейского союза.
Более четверти из 500 000 тонн было отправлено в прошлом месяце из России в Эстонию и Латвию, которые хранят и транспортируют эти нефтепродукты в другие пункты назначения.
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