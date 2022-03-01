ЕС может запретить доступ российским судам к своим портам, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова европейского чиновника.



Страны ЕС рассматривают возможность запрета российским кораблям заходить в порты блока с целью усиления морских ограничений, чтобы еще больше усложнить коммерческие перевозки России.



Представитель Еврокомиссии Петер Стано заявил, что пока такого запрета нет.



"Но мы продолжаем работать над дальнейшими санкциями, о которых будет объявлено впоследствии", - добавил он.



1 марта Европарламент проголосует за необязательную резолюцию, призывающую закрыть порты ЕС для российских кораблей и судов, прибывающих в Россию или из России, за исключением "необходимых оправданных гуманитарных причин".



Министерство иностранных дел Дании сообщило, что министры иностранных дел ЕС обсуждали закрытие европейских портов для российских кораблей в воскресенье.



"Дания активно работает над тем, чтобы ЕС принял общее решение о закрытии своих портов для российских судов", - говорится в комментарии, направленном Reuters в министерстве иностранных дел.



Представитель французского правительства сообщил изданию, что ЕС работает над дополнительными санкциями и возможно закрытие портов для российских кораблей, но добавил, что любые дополнительные шаги должны повлиять на Россию "пропорционально гораздо больше, чем на нашу собственную экономику".



Представитель греческого правительства сказал, что Афины "выполнят любое решение Европейской комиссии по этому вопросу".

Напомним, 28 февраля порты Великобритании закрыли доступ для судов под российским флагом, принадлежащих, контролируемых, зафрахтованных или эксплуатируемых РФ.