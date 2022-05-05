ЕС может ввести санкции против Кабаевой, связанноймой с Путиным, - Bloomberg
Европейский Союз предложил наложить санкции на Алину Кабаеву, бывшую гимнастку, которая, предположительно, тесно связана с президентом России Владимиром Путиным
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в ЕС.
Ожидается, что послы ЕС встретятся в пятницу, 6 мая, утром, чтобы обсудить и потенциально утвердить шестой пакет санкций.
В список компаний, в отношении которых возможны ограничения, могут включить и холдинг "Национальная медиа-группа". Эта компания, владеет долями почти всех основных российских СМИ, распространяющих государственную пропаганду, утверждается в документе ЕС, и поэтому отвечает за поддержку действий, подрывающих независимость и территориальную целостность Украины.
Согласно документу, его владелица, Алина Кабаева, "тесно связана с президентом Владимиром Путиным". Ранее блок ввел санкции против президента России и двух его дочерей от бывшей жены.
Кремль неоднократно опровергал сообщения СМИ о том, что 69-летний Путин имел романтические отношения с Кабаевой или имеет от нее детей.
В 2008 году таблоид "Московский корреспондент" сообщил, что Путин развелся с женой и собирается жениться на Кабаевой. Сам Путин гневно осудил статью как "эротическую фантазию". Тогда же владелец издания резко прекратил его финансирование.
В 2014 году Юрий Ковальчук, миллиардер и соратник Путина, назначил Кабаеву главой своего холдинга National Media Group после того, как она почти семь лет являлась депутатом от правящей партии России.
В прошлом месяце The Wall Street Journal сообщил, что США приостановили введение санкций в отношении Кабаевой из-за опасений, что это может привести к эскалации напряженности с Путиным.
- Вчера, 4 мая, Еврокомиссия сообщила о некоторых подробностях шестого пакета санкций против России, который будет включать постепенное эмбарго на нефть и де-SWIFT еще нескольких банков, в том числе и крупнейшего в РФ Сбербанка.
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