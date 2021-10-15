ЕС может ввести пятый пакет санкций против режима Лукашенко в ноябре, - DW
Пятый пакет санкций Евросоюза в отношении Беларуси может быть введен в ноябре
Об этом заявил неназванный высокопоставленный ЕС изданию DW .
"Мы работаем над пятым пакетом санкций, который, как я ожидаю, могут принять когда в ноябре", - заявил источник.
Евросоюз уже ввел четыре пакета персональных санкций против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
В списке находятся 166 физических лиц, а также 15 учреждений и предприятий.
В июне ЕС также ввел экономические санкции в отношении Беларуси. Среди них - частичные ограничения на импорт из страны калийных удобрений и нефтепродуктов.
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