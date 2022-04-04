ЕС может ввести эмбарго на российские газ и нефть уже 6 апреля, - Financial Times

Об этом сообщает Financial Times .

Вопрос об эмбарго будет рассмотрен 6 апреля на заседании послов стран ЕС, на котором будет обсуждаться новый пакет санкций против РФ.

Источники издания утверждают, что некоторые страны Евросоюза предлагают ввести эмбарго на поставку угля, нефти и газа из РФ и запретить российским судам использовать порты ЕС.

FT отмечает, что ранее против эмбарго выступали сразу несколько экономически мощных государств ЕС. Однако сейчас их позиция может измениться, поскольку призывы к отказу от российских энергоносителей становятся все громче.

Литва, Латвия и Эстония с 1 апреля отказались от закупки газа у России .

2 апреля Bloomberg сообщил, что Россия в 2022 году может заработать почти $321 млрд на экспорте энергоносителей, если не будет введено эмбарго.

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