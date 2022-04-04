English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Экономика ЕС может ввести эмбарго на российские газ и нефть уже 6 апреля, - Financial Times

ЕС может ввести эмбарго на российские газ и нефть уже 6 апреля, - Financial Times

4 апреля, 2022 понедельник
10:54
Экономика Газ

Европейский Союз 6 апреля рассмотрит вопрос о введении эмбарго на покупку российских энергоносителей

Об этом сообщает Financial Times .

Вопрос об эмбарго будет рассмотрен 6 апреля на заседании послов стран ЕС, на котором будет обсуждаться новый пакет санкций против РФ.

Источники издания утверждают, что некоторые страны Евросоюза предлагают ввести эмбарго на поставку угля, нефти и газа из РФ и запретить российским судам использовать порты ЕС.

FT отмечает, что ранее против эмбарго выступали сразу несколько экономически мощных государств ЕС. Однако сейчас их позиция может измениться, поскольку призывы к отказу от российских энергоносителей становятся все громче.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ЕС
газ
Евросоюз
русская агрессия
эмбарго
Читайте также:
вибух
3 апреля, 2022 воскресенье
В Херсоне и Харькове раздаются взрывы
Алексей Шабулин, морская пехота РФ. Буча
3 апреля, 2022 воскресенье
Кремлевская пропаганда назвала имя командира рашистов, ответственного за "зачистку" Бучи. Его прадед воевал с бандеровцами
Віктор Орбан
3 апреля, 2022 воскресенье
Едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает господина Путина, - Зеленский обратился к премьер-министру Венгрии Орбана
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.68
  • EUR
    Покупка 32.27
    Продажа 32.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, понедельник
4 апреля
11:53
Польша, Латвия, Литва и Эстония через двое-трое суток начнут полную транспортную блокаду РФ и Беларуси, - Мининфраструктуры
11:47
Эксклюзив
Район Салтовка в Харькове мало чем отличается от Алеппо или Грозного – это маленький Мариуполь в черте города
11:35
Игроки сербской "Црвены Звезды" отказались поддерживать Украину перед баскетбольным матчем Евролиги
11:29
Россияне обстреляли храм в Луганской области и ранили двоих священников
11:29
Нардеп от "Слуги Народа" Холодов уехал за границу, в партии подтвердили, - УП
11:22
Эксклюзив
Украина Турция
Сегодня турки гордятся тем, что знают украинцев, - украинская беженка в Турции
11:19
Спасем всех, кто придет: в Луганской области продолжается эвакуация из Рубежного и Горского, - глава ОГА
11:18
Эксклюзив
Массовые убийства украинцев – это идеология и менталитет не только российских солдат, но и всего населения России, - Чубаров
10:40
РФ с 24 февраля потеряла около 18 300 военных, 647 танков, 330 систем артиллерии, 147 самолетов, 7 судов и 54 средства ПВО, - Генштаб ВСУ
10:38
Словения предоставила временную защиту около 1% из 8 тыс. подавших заявления украинских беженцев - медиасеть Euractiv
10:28
В Харькове в результате российского обстрела погибли четыре человека, среди 30 раненых - трое детей
09:54
Брал $3 тыс. за услугу: в Винницкой области задержали молодца, который помогал нелегально пересечь границу призывникам
09:52
Эксклюзив
В любой армии цивилизованного мира есть смертная казнь за мародерство, – военный эксперт о действиях оккупантов в Украине
09:44
В Украине с начала полномасштабного вторжения от рук оккупантов погиб 161 ребенок
09:42
Верещук: на 4 апреля запланированы гумкоридоры из Мариуполя и городов и поселков Луганщины
09:40
Российские захватчики произвели артобстрелы на Днепропетровщине: под огонь попали Нововоронцовка и Марьянское
09:33
Эксклюзив
Немцы солидарны с Украиной. Общество Германии усиливает давление на собственное правительство для предоставления Украине большей помощи, - Авдеева
09:29
Эксклюзив
Венгрия
Венгрия – позор Европейского Союза. Следует приостановить ее членство в ЕС и НАТО, - политолог о позиции венгерской власти по отношению к Украине
09:15
Войска РФ накапливают личный состав, технику и готовятся к прорыву области, - глава Луганской ОВА
09:01
Эксклюзив
В Луганской области остро нуждаются во врачах-добровольцах для гражданских больниц, ситуация критическая, – волонтер Корчинская
09:01
Хорватия предоставила убежище для 11 тысяч украинских беженцев
08:21
николаев
Россия нанесла несколько ракетных ударов по Николаеву
08:18
В Киеве полностью возобновляют сообщение по Северному и Южному мостам, метро будет курсировать до 19:00
07:51
Официальный курс: доллар удерживает позиции на отметке 29 грн, евро упал в цене
07:39
Живые были рядом с мертвыми: глава Черниговской ОВА показал снимки подвала Ягодного, где оккупанты держали в заложниках более 150 местных жителей
07:21
Западные компании должны делать больше, чтобы остановить Россию
07:17
В Литве зарегистрировали около 40 тыс. беженцев из Украины с начала полномасштабной войны
06:54
Командование РФ рассчитывает привлечь во время мобилизации около 60 тыс. человек, - Генштаб
06:52
Глава Донецкой ОВА рекомендовал жителям области эвакуироваться в более безопасное место
06:42
Ночью оккупанты нанесли по Одессе ракетный удар, - пресс-секретарь ОВА
06:27
"Наши музыканты носят бронежилеты вместо смокингов", - Зеленский выступил на церемонии вручения премии Грэмми и призвал мир поддерживать Украину
06:20
Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки, где начало раскопок братской могилы в Буче заметно с 10 марта.
05:53
Глава британской разведки заявил, что массовые казни военными входили в планы Путина по вторжению в Украину
05:37
УЗ опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 4 апреля
05:31
Солистка группы Go_A перед началом футбольного матча между "Ювентусом" и "Интером" исполнила антивоенный гимн
05:22
Энтони Блинкен
Путин провалил все три цели относительно Украины, которые преследовал перед полномасштабным вторжением, - Блинкен
05:10
Защитникам Украины больше всего требуются три вещи: оружие, оружие и еще оружие, - президент Польши
04:53
Сумщину практически освободили от оккупантов, остаются лишь отдельные отряды россиян, - глава ОВА
04:39
Посол РФ в США в стиле российской пропаганды цинично обвинил Украину и Америку в зверствах в Буче
04:15
В Молдове 4 апреля объявлен Днем траура по всем украинцам, убитым россиянами
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV