ЕС может ввести эмбарго на российские газ и нефть уже 6 апреля, - Financial Times
Европейский Союз 6 апреля рассмотрит вопрос о введении эмбарго на покупку российских энергоносителей
Об этом сообщает Financial Times .
Вопрос об эмбарго будет рассмотрен 6 апреля на заседании послов стран ЕС, на котором будет обсуждаться новый пакет санкций против РФ.
Источники издания утверждают, что некоторые страны Евросоюза предлагают ввести эмбарго на поставку угля, нефти и газа из РФ и запретить российским судам использовать порты ЕС.
FT отмечает, что ранее против эмбарго выступали сразу несколько экономически мощных государств ЕС. Однако сейчас их позиция может измениться, поскольку призывы к отказу от российских энергоносителей становятся все громче.
- Литва, Латвия и Эстония с 1 апреля отказались от закупки газа у России .
- 2 апреля Bloomberg сообщил, что Россия в 2022 году может заработать почти $321 млрд на экспорте энергоносителей, если не будет введено эмбарго.
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