Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседника, эти фирмы якобы поставляли российским предприятиям запрещенные технологии. По другим трем компаниям идет обсуждение.

Также смягчен механизм для нацеливания на страны, помогающие РФ обходить санкции.

“Но если дипломатическое давление окажется неэффективным, то этот механизм даст государствам-членам право вводить целевые экспортные ограничения на ключевые товары как второй шаг. Здесь будет два списка: в первый войдут товары с ограниченным доступом, а во второй – страны, в которые перечисленные товары не могут быть отправлены”, – говорится в сообщении.

Списки были уменьшены из-за давления со стороны нескольких государств-членов, включая Францию и Германию.

Чиновники ЕС надеются, что пакет санкций может быть одобрен на следующей неделе, а дипломаты встретятся 19 июня.

Что известно о подготовке 11-го пакета санкций против РФ

Новый пакет санкций против РФ должны были принять до конца мая, однако Будапешт потребовал исключить из перечня три венгерские компании. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.

Также с требованием исключить из списка компании выступила Греция.

8 мая издание Finacial Times сообщило, что Европейский Союз может ввести санкции в отношении нескольких китайских компаний за поставку в Россию электроники.

В июне издание Politico сообщило, что Германия, Франция и еще несколько стран-членов ЕС опасаются, что меры, направленные на то, чтобы не дать россиянам обходить санкции, могут плохо повлиять на дипломатические отношения.

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