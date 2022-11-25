ЕС может создать юридические условия для привлечения к ответственности РФ как государства спонсора терроризма, – политический аналитик Горбач
Владимир Горбач, политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества, отметил, что международное право пока не гарантирует привлечения к ответственности государств, признанных спонсором терроризма
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
Владимир Горбач прокомментировал дальнейшую перспективу для европейского сообщества резолюцию Европарламента о признании РФ государством спонсором терроризма.
"В мире существует международная конвенция о запрете спонсировать терроризм и страной-подписантом этой конвенции в том числе РФ, следовательно ее можно привлечь к ответственности по нормам этого соглашения. Мы имеем полное моральное право называть РФ страной-террористом, но юридически в международном праве такого срока пока нет. К тому же резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, однако в такой рекомендации содержится предложение разработать правовые основы в праве ЕС, чтобы стало возможным привлечь РФ к ответственности за ее террористическую деятельность", - пояснил политический аналитик.
Владимир Горбач добавил, что в резолюции Европарламента Россия названа государством спонсором терроризма, а через кого добавлено, что это государство, практикующее террористические действия.
"Поэтому за террористические деяния со стороны РФ должна быть предусмотрена какая-то ответственность. Если международное право пока не гарантирует привлечения к ответственности таких государств, то ЕС попытается создать такие юридические условия, если будет принято во внимание предложение Европарламента. И это может стать прорывным". моментом по этому делу", - подчеркнул Горбач.
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