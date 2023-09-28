ЕС может продлить временную защиту для украинцев до марта 2025 года

Об этом сообщает Bild.

В настоящее время в странах Евросоюза находятся более четырех миллионов украинских беженцев, около миллиона из них остановились в Германии. Все они имеют особый статус, гарантирующий возможность легально оставаться на территории ЕС.

Директиву о временной защите Евросоюз ввел после начала российского вторжения в Украину. Согласно введенным правилам, украинские беженцы имеют право получить вид на жительство без бюрократической волокиты. Кроме того, граждане Украины могут устроиться на работу в ЕС, отправить детей в школу и оформить медицинскую страховку.

Механизм временной защиты изначально распространялся на срок до марта 2024 года, однако сейчас министры внутренних дел стран ЕС договариваются о его продлении.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер уже заявила, что поддержит введение временной защиты до марта 2025 года. Страны ЕС должны принять это решение единогласно, его обсуждение должно было состояться в Брюсселе 27 сентября.