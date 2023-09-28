ЕС может продлить временную защиту для украинцев до марта 2025 года
Механизм временной защиты изначально распространялся на срок до марта 2024 года, однако сейчас министры внутренних дел стран ЕС договариваются о его продлении
Об этом сообщает Bild.
В настоящее время в странах Евросоюза находятся более четырех миллионов украинских беженцев, около миллиона из них остановились в Германии. Все они имеют особый статус, гарантирующий возможность легально оставаться на территории ЕС.
Директиву о временной защите Евросоюз ввел после начала российского вторжения в Украину. Согласно введенным правилам, украинские беженцы имеют право получить вид на жительство без бюрократической волокиты. Кроме того, граждане Украины могут устроиться на работу в ЕС, отправить детей в школу и оформить медицинскую страховку.
Механизм временной защиты изначально распространялся на срок до марта 2024 года, однако сейчас министры внутренних дел стран ЕС договариваются о его продлении.
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер уже заявила, что поддержит введение временной защиты до марта 2025 года. Страны ЕС должны принять это решение единогласно, его обсуждение должно было состояться в Брюсселе 27 сентября.
- В январе этого года ООН сообщала, что количество украинских беженцев в Европе приближается к 8 миллионам.
- По состоянию на май статус временной защиты в Европейском Союзе получили четыре миллиона граждан Украины, уехавших после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, из них: около 700 тыс. работают, а еще 450 тыс. учатся в школах и университетах.
- Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что более 8 млн украинцев стали беженцами. Из них более 5 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.
- 13 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о дальнейшей помощи украинским беженцам в ЕС.
- 15 сентября министерша внутренних дел Германии Нэнси Фазер высказалась за целесообразность продлить временную защиту украинских беженцев еще на год, "пока идет эта ужасная война".
- 19 сентября Европейская комиссия предложила продлить временную защиту для убежавших от агрессии России против Украины украинцев с 4 марта 2024 года по 3 марта 2025 года.
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