ЕС может принять четвертый пакет санкций против России уже в воскресенье. Какие именно они будут

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Еспресо.TV.

"Возможно, послы ЕС встретятся в воскресенье, чтобы обсудить и принять решение по четвертому пакету санкций ЕС в отношении России", - говорится в сообщении.

Как отмечает "Медуза", со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен новые санкции будут направлены против металлургии и их продукции.

"Это ударит по ключевому сектору российской экономики избавит ее от миллиардных доходов от экспорта и гарантирует, что наши граждане не будут субсидировать войну Путина", - сказала она.

Также Евросоюз в рамках новых ограничительных мер запретит новые инвестиции в энергетический сектор России. "Этот запрет будет распространяться на все инвестиции, передачу технологий, финансовые услуги и так далее для геологоразведки и добычи – и, таким образом, повлияет на Путина", – заявила фон дер Ляйнен.

Кроме того, ЕС отменит для России режим наибольшего содействия в торговле, ограничит операции с криптовалютой и примет новые меры против приближенных к Путину бизнесменов и их семей.

Напомним, сегодня, 11 марта, ЕС выплатил первый транш €300 млн экстренной макрофинансовой помощи Украине.

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