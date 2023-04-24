ЕС может передать 1 млн боеприпасов Украине за год, - глава МИД Эстонии
Глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ЕС сможет выполнить план по поставке 1 миллиона единиц боеприпасов Украине в течение 2023 года
Об этом Цахкна рассказал в Люксембурге на встрече глав МИД стран Европейского Союза.
"Я уверен, что Европейский Союз сможет поставить этот миллион боеприпасов в течение этого года, о чем мы договорились", - сказал МИД Эстонии.
Цахкна подчеркнул, что Украина "отчаянно нуждается в этом".
Кроме того, высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение по 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины будет найдено в ближайшие дни.
"Мы получили запрос возместить (расходы стран ЕС на) 600 млн евро. Я не могу вам сказать о боеприпасах, которые (были поставлены) за пределами этих 600 млн евро. Но меня уже попросили выплатить 600 млн евро", - сообщил высокий представитель ЕС и добавил, что речь идет о первом треке.
Во втором треке ЕС выделит 1 млрд евро на закупку боеприпасов. Этот вопрос еще в стадии обсуждения из-за разногласий некоторых стран блока.
"Но я уверен, что все понимают, что мы находимся в ситуации чрезвычайной срочности, и я уверен, что в следующие дни мы достигнем договоренностей. Но в то время как мы ищем эти договоренности, не думайте, что мы просто сидим и ждем, вся работа продолжается. Когда мы достигнем правовых договоренностей, практическая работа будет завершена", - добавил Боррель.
Третий трек предполагает совместную закупку боеприпасов.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис надеется, что решение будет принято уже сегодня.
"Когда речь идет о том, чтобы найти быстрое решение по боеприпасам для Украины, то это не только политическое обязательство, которое было одобрено на прошлом Совете, но и месседж Украине, что мы и дальше будем поддерживать Украину в военном отношении. Мы ожидаем, что сможем найти договоренности сегодня", - сказал Ландсбергис.
Также перед началом заседания Совета ЕС высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал, что министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза еще не согласовали одиннадцатый пакет санкций для России, а потому продолжат обсуждение новых ограничений.
- Напомним, Совет ЕС 13 апреля утвердил выделение из Европейского фонда мира 1 миллиарда евро для поддержки Вооруженных Сил Украины, в том числе обеспечения их боеприпасами.
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