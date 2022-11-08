Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"На следующей неделе может быть достигнуто соглашение по нефтяному потолку - многое будет зависеть от дальнейших переговоров с саудовцами", - написал он.

Йозвяк также отметил, что дальнейшие санкции Евросоюза против России пока еще обсуждают. По его словам, их могут презентовать в этом месяце, однако, вероятно, они будут больше касаться устранения лазейок, чем введение новых ограничений.

Лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на июньском саммите, но с тех пор продолжались переговоры по деталям внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза. Ограничения будут касаться российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов. Если нефть будут закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено. Такой шаг призван лишить Россию сверхдоходов по причине продажи нефти. В то же время, непонятно, введут ли предельную цену на нее такие крупные покупатели, как Китай и Индия.

США считают, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке около 60 долларов за баррель.

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