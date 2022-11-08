ЕС может на следующей неделе согласовать ценовой потолок для российской нефти, - журналист
Европейский Союз может согласовать ценовой потолок на российскую нефть на следующей неделе
Об этом в Twitter сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"На следующей неделе может быть достигнуто соглашение по нефтяному потолку - многое будет зависеть от дальнейших переговоров с саудовцами", - написал он.
Йозвяк также отметил, что дальнейшие санкции Евросоюза против России пока еще обсуждают. По его словам, их могут презентовать в этом месяце, однако, вероятно, они будут больше касаться устранения лазейок, чем введение новых ограничений.
- Лидеры G7 договорились о принципе ограничения цен на июньском саммите, но с тех пор продолжались переговоры по деталям внедрения такой схемы. В октябре ограничение цен на нефть было закреплено и в пакете санкций Европейского Союза. Ограничения будут касаться российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов. Если нефть будут закупаться по более высокой цене, чем установлено, обслуживание ее морской перевозки будет запрещено. Такой шаг призван лишить Россию сверхдоходов по причине продажи нефти. В то же время, непонятно, введут ли предельную цену на нее такие крупные покупатели, как Китай и Индия.
- США считают, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть на отметке около 60 долларов за баррель.
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