ЕС мобилизует до €6,5 млрд инвестиций для поддержки экономики Украины, – еврокомиссар Варгеи

Об этом Варгее написал в Twitter .



"Сегодня в Киеве вместе с президентом Зеленским я подтвердил постоянную приверженность ЕС к суверенитету и территориальной целостности Украины и социально-экономической устойчивости. Мы мобилизуем до €6,5 млрд инвестиций для поддержки экономики, восстановления, роста, начиная с пяти ключевых проектов", – написал Варгее.

Напомним, Евросоюз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд из-за риска нападения России.



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