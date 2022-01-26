ЕС мобилизует до €6,5 млрд инвестиций для поддержки экономики Украины, – еврокомиссар Варгеи
В среду, 26 января, во время визита в Киев еврокомиссар по расширению и соседству Оливер Варгеи заявил, что Евросоюз мобилизует до €6,5 млрд инвестиций для поддержки экономики Украины
Об этом Варгее написал в Twitter .
"Сегодня в Киеве вместе с президентом Зеленским я подтвердил постоянную приверженность ЕС к суверенитету и территориальной целостности Украины и социально-экономической устойчивости. Мы мобилизуем до €6,5 млрд инвестиций для поддержки экономики, восстановления, роста, начиная с пяти ключевых проектов", – написал Варгее.
- Напомним, Евросоюз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд из-за риска нападения России.
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