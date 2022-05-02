ЕС летом откажется от российского угля, а до конца года – от нефти, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что летом страны ЕС прекратят импорт российского угля, а до конца 2022 года откажутся от нефти из РФ
Об этом Шольц заявил в интервью The Indian Express .
"Сейчас мы проводим очень амбициозную политику, чтобы снизить нашу зависимость от импорта ископаемого топлива из России. Летом мы прекратим импорт российского угля, постепенно откажемся от российской нефти до конца года и резко сократим импорт газа из России", - сказал Шольц.
Он назвал санкции Евросоюза против РФ беспрецедентными.
"Российское вторжение в Украину разрушает дома, средства к существованию и жизни украинцев. Я призывал президента Путина раньше, и делаю это здесь снова, прекратить эту войну. В ответ на это массовое и неприемлемое нарушение международного права Европейский Союз принял беспрецедентные санкции против РФ и против лиц, чтобы они почувствовали серьезный ущерб от этой войны", - отметил Шольц.
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- По данным издания Bloomberg, Европейский Союз и США обсуждают три разных варианта санкций, которые будут касаться поставок нефти из РФ.
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- 28 апреля Bloomberg сообщил, что Германия поддержит постепенное эмбарго на российскую нефть в новом пакете санкций.
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