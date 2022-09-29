ЕС хочет запретить продажу слезоточивого газа и электрошокеров силовикам России
Еврокомиссия предлагает ограничить возможность российских правоохранительных органов продавать и покупать слезоточивый газ и электрошокеры
Об этом говорится в материале Euractiv .
"Комиссия предложила расширить список ограничений для российских правоохранительных органов, в частности запретив им покупать или продавать оборудование для борьбы с беспорядками", - говорится в сообщении.
Речь идет о слезоточивом газе и средствах защиты от беспорядков, а также технологиях электрошокового оружия, таких как электрошокеры.
"Этот шаг был сделан на фоне беспорядков в России после оглашения Кремлем о мобилизации 300 тысяч резервистов для ведения войны в Украине", - добавили напоследок.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
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