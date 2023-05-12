Об этом пишет Financial Times.

100-километровый кабель обойдется ЕС в 45 миллионов евро. Он соединит Европу с Кавказом и уменьшит зависимость от проходящей через Россию наземной оптоволоконной связи.

"ЕС и Грузия в 2021 году предварительно согласились, что этот кабель является необходимостью, а конфликт в Украине придал проекту дополнительного импульса, обосновав необходимость уменьшить зависимость от "связей, которые не являются безопасными или стабильными", - говорится в сообщении.

Сейчас проект находится в стадии рассмотрения.

"У Британской телекоммуникационной корпорации Vodafone также есть планы по прокладке подводного кабеля в Черном море", - отметили источники FT.