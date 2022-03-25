ЕС хочет найти надежных энергопоставщиков взамен России, - глава Еврокомиссии

Об этом во время совместного обращения в прессу вместе с президентом США Джо Байденом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, сообщает Укринформ .

"Европа благодарна американскому народу за непреклонную поддержку, в том числе, в укреплении энергетической безопасности и независимости от российских углеродных ресурсов. Как вы знаете, мы намерены сократить эту зависимость от российского горючего и избавиться от нее. Это может быть достигнуто только путем инвестиций в возобновляемые источники, а также путем дополнительной поставки газа, включая поставки сжиженного газа. Мы, европейцы, хотим диверсифицировать эти поставки, уйти от России к поставщикам, которым мы доверяем, которые являются нашими друзьями и которые являются надежными", – сказала фон дер Ляен.

Она выразила благодарность за готовность США обеспечить ЕС дополнительными, по меньшей мере, 15 млрд куб. м сжиженного газа уже в этом году.



"Мы должны обеспечить безопасность энергетических поставок не только на следующую зиму, но и на следующие годы. Это важное начало", - отметила президент Еврокомиссии.

ЕС и США обнародовали соглашение о поставках в Европу большего количества американского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы уменьшить зависимость от российского ископаемого топлива и преодолеть энергетический кризис.