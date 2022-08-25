ЕС как геополитический игрок оказался мощнее НАТО, - военный эксперт Самусь
НАТО должна предоставить План действий для членства Украины и Грузии, чтобы показать геополитическую силу и лидерство
Об этом в эфире Эспрессо сказал военный эксперт Михаил Самусь.
"Для меня было сюрпризом, что ЕС как геополитический игрок оказался более зубастым и мощным, чем НАТО. ЕС, вопреки тому, что было много сомнений и споров по поводу предоставления статуса кандидата Украине, предоставил его", – отметил он.
По мнению Самуся, это сильный ход, характеризующий рост самоосознания ЕС как геополитического игрока, который берет на себя ответственность глобально.
"НАТО продолжает сидеть в своей скорлупе, говоря, что ПДЧ будет после украинской победы. Что мешает НАТО сейчас предоставить Украине и Грузии План действий по членству? Это не предполагает взятие какой-либо ответственности. Единственное, что может быть – несколько заявлений Путина или Шойгу, что они очень обеспокоены. Именно предоставление ПДЧ Украины и Грузии свидетельствовало бы о геополитической силе и инициативах и лидерствах со стороны Альянса", - подытожил эксперт.
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