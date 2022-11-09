Об этом сообщает Европейская правда

Европейскому Союзу придется внести изменения в законодательство, чтобы технически можно было предоставить Украине первые средства из нового предложенного пакета макрофинансовой помощи на 18 млрд евро уже в январе 2023 года.

Еврокомиссар Йоханнес Хан сказал на брифинге, что призвал принять это решение по изменениям быстро. И якобы для этого есть большая поддержка. Он убежден, что остающиеся сомнения можно будет преодолеть.

Еврокомиссар Йоханнес Хан. Фото Reuters

Йоханнес Хан также подчеркнул, что пакет в таком формате, как его предлагает Еврокомиссия, очень важен для Украины, поскольку даст уверенность в доступных средствах и будет побуждать других международных доноров к подобным решениям.

Впрочем, на встрече в Брюсселе Венгрия уже заявила министрам финансов стран ЕС, что не поддержит необходимых изменений для подготовки пакета помощи. В то же время чиновники Еврокомиссии утверждают, что будут работать, чтобы согласие всех стран-членов все-таки обеспечить.

Еврокомиссия официально предложила выделить Украине 18 млрд. евро

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