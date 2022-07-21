ЕС исключил из санкционного списка российский титан
Евросоюз препятствует принятию мер против поставщика Airbus ВСМПО-Ависма, опасаясь запрета Москвы на экспорт металла
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Против этих ограничений выступила Франция и несколько европейских стран. Свой протест они аргументировали тем, что это приведет к отказу Москвы от экспорта титана. В свою очередь, "ВСМПО-Ависма" является важным поставщиком для французской компании Airbus SE, крупнейшего в мире производителя коммерческих реактивных самолетов.
Сначала ВСМПО планировали добавить в список находящихся под санкциями российских оборонных компаний. Согласно предложению санкций, распространенному Европейской комиссией, ЕС планировал ограничить продажу компании товаров двойного и военного назначения. "ВСМПО-Ависма" поставляет материалы для изготовления российских реактивных истребителей, в том числе участвовавших в войне в Украине самолетов. Она частично принадлежит российской оборонной компании "Ростех", производящей оружие для российской армии. Ростех возглавляет подсанкционный олигарх Сергей Чемезов.
Дипломаты ЕС сказали, что страны-члены выразили обеспокоенность тем, что ограничение экспорта для компании может спровоцировать взаимный шаг со стороны Москвы, чтобы прекратить продажи компании титана компаниям ЕС.
По словам дипломатов, в ходе дискуссий с высокопоставленными должностными лицами других государств-членов Франция выразила свою обеспокоенность по поводу любых шагов Европейской комиссии, которые могут поставить под угрозу импорт российского титана. Позицию Франции поддержали Германия и Испания.
- 20 июля стало известно, что Украина и ЕС до сих пор не ввели санкции против 8 из 9 руководителей российского "Ростеха".
- Под санкции ЕС и США не попали семь руководителей банков, обслуживающих российский оборонно-промышленный комплекс.
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