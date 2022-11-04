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ЕС ищет варианты использования замороженных активов центробанка РФ и олигархов для восстановления Украины

4 ноября, 2022 пятница
03:59
Экономика санкции против рф

Европейский Союз изучает возможность использования активов российского центрального банка на миллиарды евро, замороженных странами ЕС, для помощи в восстановлении Украины

Об этом сообщает Bloomberg.

Обсуждение этого вопроса находится на начальной стадии и недавно экспертам по правовым вопросам было поручено рассмотреть возможные варианты. Отмечается, что это довольно сложная процедура с юридической точки зрения.

В то же время исполнительные власти ЕС изучают способы навсегда перекрыть Путину доступ к средствам, находящимся в Евросоюзе.

Речь идет, в частности, об использовании части из 300 млрд долларов резервов центрального банка России, замороженных ЕС, США и другими союзниками после вторжения РФ в Украину.

По словам источников издания, этот вопрос поднимался и в США, но неясно, будет ли принимать Белый дом меры по аресту российских резервов в долларах. Пока что Вашингтон выражал сомнения в этом.

Европейская комиссия "изучает, как заставить Россию заплатить за разрушения, которые она повлекла", и лидеры ЕС попросили ее "представить варианты использования замороженных активов для восстановления Украины в соответствии с законодательством ЕС и международного права", - сказал представитель Еврокомиссии Кристиан Уиганд, добавив, что "работа ведется".

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил ранее, что замороженные резервы могут содержаться в качестве гарантий, что Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины.

Украинское правительство уже несколько месяцев призывает перевести замороженные российские активы на свои счета в качестве компенсации для восстановления разрушенной войной страны. Как заявил в сентябре премьер-министр Денис Шмигаль, стоимость восстановления оценивается в 750 млрд долларов.

Украина также рассчитывает на введение международного механизма компенсации через ООН.

Отдельно ЕС рассматривает возможности по аресту находящихся под санкциями активов россиян.

Страны ЕС уже заморозили около 17,5 млрд евро, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, попавшим под ограничения.

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война с Россией
ЕС
олигархи
санкции против России
востановление Украины
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