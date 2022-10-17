ЕС ищет доказательства любого участия Ирана в войне России против Украины, - Боррель

Такое заявление сделал в понедельник главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

"Мы будем искать конкретные доказательства участия (Ирана в войне)", - сказал Жозеп Боррель журналистам, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, и добавил, что во встрече примет участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам двух дипломатов, участвовавших в подготовке переговоров между министрами, ЕС может принять решение о введении новых санкций против Ирана на этот счет, хотя в понедельник не ожидается никаких детальных решений.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что ЕС должен решительно отреагировать на новые воздушные атаки на Киев.

"То, что мы видим сейчас: иранские беспилотники, очевидно, используются для нападения на центр Киева, это жестокость", - сказал Кофод, добавив, что ЕС должен предпринять "конкретные шаги" в ответ на это.

Напомним, в Киеве россияне попали в жилой дом: спасены 18 человек, по меньшей мере двое остаются под завалами

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