ЕС ищет доказательства любого участия Ирана в войне России против Украины, - Боррель
Европейский Союз призвал искать конкретные доказательства любого участия Ирана в войне России против Украины
Такое заявление сделал в понедельник главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, сообщает Reuters.
"Мы будем искать конкретные доказательства участия (Ирана в войне)", - сказал Жозеп Боррель журналистам, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, и добавил, что во встрече примет участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам двух дипломатов, участвовавших в подготовке переговоров между министрами, ЕС может принять решение о введении новых санкций против Ирана на этот счет, хотя в понедельник не ожидается никаких детальных решений.
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что ЕС должен решительно отреагировать на новые воздушные атаки на Киев.
"То, что мы видим сейчас: иранские беспилотники, очевидно, используются для нападения на центр Киева, это жестокость", - сказал Кофод, добавив, что ЕС должен предпринять "конкретные шаги" в ответ на это.
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