ЕС и Украина подписали меморандум о 5 млрд евро макрофинансовой помощи, первый транш будет в октябре
Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по поводу будущего предоставления макрофинансовой помощи объемом 5 млрд евро, первый транш Украина должна получить в середине октября
Об этом синхронно объявили премьер Украины Денис Шмыгаль и чиновники Еврокомиссии в Twitter.
"Рад подписать второй меморандум о взаимопонимании с Украиной с тех пор, как РФ начала свою брутальную войну. В этот раз ЕС предоставляет Украине 5 млрд евро для закрытия неотложных потребностей в ликвидности, выплаты заработных плат и пенсий. Мы предоставим первую часть в середине октября, следующие два транша будут позже в этом году", - сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
- Всемирный банк объявил о выделении дополнительных 530 миллионов долларов США для помощи правительству Украины.
- Президент США подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине.
- 2 октября стало известно, что Соединенные Штаты готовы ежемесячно до конца войны выделять $1,5 млрд в поддержку экономики Украины и призывают ЕС к подобным шагам.
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