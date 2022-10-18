Об этом в интервью Politico рассказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Предложение появилось вслед за предупреждениями Маска о том, что его ракетная компания SpaceX не может бесконечно продолжать платить за доступ украинцев к интернет-услугам Starlink, на фоне предположений, что он хотел бы, чтобы правительство США оплатило услуги. Маск, самый богатый человек в мире, позже изменил свое мнение и заявил, что продолжит финансировать услугу.

Но эта ситуация вызвала обеспокоенность по поводу безопасности дальнейшего доступа Украины к критически важной телекоммуникационной системе, которая играет жизненно важную роль в контрнаступлениях против российских войск на оккупированных территориях, а также в обеспечении связи для гражданского населения.

Ландсбергис выразил мнение, что доступ к Интернету в Украине не должен оставаться в руках одного "сверхмощного" человека, который может "проснуться в один день и сказать: "Это больше не то, чем я хочу заниматься, и с этим покончено". И на следующий день украинцы могут оказаться без интернета".

"Я подумал, что, наверное, гораздо лучше иметь это как договорное соглашение между, скажем, коалицией стран, которые могли бы приобрести услугу Маска, услугу Starlink, и продолжать предоставлять ее украинцам".

По словам Ландсбергиса, данная тема стала предметом обсуждения на встрече 27 министров иностранных дел ЕС в понедельник. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель поднял эту тему, "и некоторые страны тоже присоединились", сказал министр, не уточнив какие именно страны. "Если это произойдет в ЕС, это еще лучше. Я не вижу причин, почему бы это не могло произойти", - сказал он.

Также министерство обороны США рассматривает возможность оплаты спутниковой сети Starlink на территории Украины из фонда, который использовался для снабжения оружием и оборудованием украинским военным. Об этом изданию Politico рассказали двое американских чиновников, участвующих в обсуждении этого вопроса.

Речь идет об Инициативе содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), по которой происходит финансирование контрактов с американскими фирмами на поставку оружия и оборудования, которые будут доставлены в долгосрочной перспективе.

Напомним, 14 октября SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. Кроме этого, в письме также содержится просьба в Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной системы Starlink, которая, по утверждению SpaceX, будет стоить более $120 млн до конца года и может обходиться около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.

15 октября в Пентагоне прокомментировали ситуацию со Starlink и заверили, что Украина и в дальнейшем будет иметь все необходимое на поле боя. Там говорят, что ведут переговоры не только со SpaceX, но и другими компаниями спутниковой связи.

Позже 15 октября основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Россия активно пытается "убить" единую систему связи Starlink, работающую на фронте в Украине.

15 октября глава МИД Литвы призвал создать коалицию для финансирования работы Starlink в Украине или найти альтернативного поставщика.

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