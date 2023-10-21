ЕС и США призвали Китай к давлению на Россию и прямому диалогу с Украиной
Участники состоявшегося в Вашингтоне саммита ЕС-США призвали Китай воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы и закончила свою агрессию против Украины, и войти в прямой контакт с властями Украины для поддержания длительного и устойчивого послевоенного мира
Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС-США, сообщает Укринформ.
"Мы призываем Китай надавить на Россию, чтобы она остановила свою агрессивную войну и немедленно, полностью и безусловно вывела свои войска из Украины. Мы призываем Китай поддержать широкий, справедливый и длительный мир, на основе территориальной целостности и принципов и целей Хартии ООН, включая путем прямого диалога с Украиной", – говорится в документе.
Стороны также заявили о готовности развивать конструктивные и стабильные отношения с Китаем, прямо выражая его руководству беспокойство по поводу его внутренней и внешней политики.
"Необходимо сотрудничать с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размере экономики, в решении глобальных вызовов и в вопросах, представляющих взаимный интерес. Мы призываем Китай взаимодействовать с нами, в том числе на международной арене, в таких сферах как климатический кризис и кризис биологического разнообразия, решение проблем долговой устойчивости и финансовых потребностей наиболее уязвимых стран, глобальное здоровье и готовность к пандемиям, макроэкономическая стабильность и т.д.", - отмечается в совместном заявлении лидеров Соединенных Штатов и Европейского Союза.
Позиция Китая по поводу войны в Украине
24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".
В мае спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским. Позже он отправился в Москву и ряд европейских стран, чтобы представить там свой "мирный план". WSJ написал, что спецпредставитель Китая во время турне призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории. Однако китайский дипломат эту информацию опроверг.
2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.
27 июня посол Китая в ЕС Фу Цун на вопрос о поддержке границ Украины в 1991 году сказал : "Я не понимаю, почему бы и нет". В МИД Китая на заявление своего дипломата отреагировали сдержанно.
Евросоюз 30 июня обратился в Китай с призывом надавить на Россию, чтобы она вывела свои войска с территории Украины без каких-либо условий.
17 октября Путин прибыл в Пекин. Он принял участие в форуме "Один пояс – один путь".
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