ЕС и США призвали Китай к давлению на Россию и прямому диалогу с Украиной

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита ЕС-США, сообщает Укринформ.

"Мы призываем Китай надавить на Россию, чтобы она остановила свою агрессивную войну и немедленно, полностью и безусловно вывела свои войска из Украины. Мы призываем Китай поддержать широкий, справедливый и длительный мир, на основе территориальной целостности и принципов и целей Хартии ООН, включая путем прямого диалога с Украиной", – говорится в документе.

Стороны также заявили о готовности развивать конструктивные и стабильные отношения с Китаем, прямо выражая его руководству беспокойство по поводу его внутренней и внешней политики.

"Необходимо сотрудничать с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размере экономики, в решении глобальных вызовов и в вопросах, представляющих взаимный интерес. Мы призываем Китай взаимодействовать с нами, в том числе на международной арене, в таких сферах как климатический кризис и кризис биологического разнообразия, решение проблем долговой устойчивости и финансовых потребностей наиболее уязвимых стран, глобальное здоровье и готовность к пандемиям, макроэкономическая стабильность и т.д.", - отмечается в совместном заявлении лидеров Соединенных Штатов и Европейского Союза.

Позиция Китая по поводу войны в Украине

24 февраля Пекин опубликовал документ с позицией о политическом урегулировании в Украине. В так называемом мирном плане Китая война РФ против Украины названа "кризисом".

В мае спецпредставитель Китая Ли Хуэй посетил Украину и пообщался с президентом Зеленским. Позже он отправился в Москву и ряд европейских стран, чтобы представить там свой "мирный план". WSJ написал, что спецпредставитель Китая во время турне призвал добиться немедленного завершения войны в Украине, отдав России захваченные территории. Однако китайский дипломат эту информацию опроверг.

2 июня Ли Хуэй также заявил, что увидел готовность Украины и России к переговорам.

27 июня посол Китая в ЕС Фу Цун на вопрос о поддержке границ Украины в 1991 году сказал : "Я не понимаю, почему бы и нет". В МИД Китая на заявление своего дипломата отреагировали сдержанно.

Евросоюз 30 июня обратился в Китай с призывом надавить на Россию, чтобы она вывела свои войска с территории Украины без каких-либо условий.

17 октября Путин прибыл в Пекин. Он принял участие в форуме "Один пояс – один путь".