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ЕС и США обвинили Китай в кибершпионаже и атаке на Microsoft Exchange

19 июля, 2021 понедельник
20:46
Мир хакер

Европейский Союз и США обвинили Китай в кибератаке на Microsoft Exchange Server и кибершпионаже

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома и декларации высокого представителя ЕС, обнародованном на сайте Европейского совета.

"Соединенные Штаты и страны всего мира возлагают на Китайскую Народную Республику ответственность за подрывное и дестабилизирующее поведение в киберпространстве, представляющее серьезную угрозу нашей экономической и национальной безопасности", - говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что Министерство государственной безопасности КНР способствовало созданию системы преступных хакеров-контрактников, которые осуществляют спонсируемые государством киберпреступления.

Подтверждено, что хакеры МГБ Китая использовали уязвимость Microsoft Exchange Server для масштабной операции по кибершпионажу, в результате которой были взломаны тысячи компьютеров и сетей.

Как гласит обвинительное заключение в отношении трех сотрудников МГБ и одного из их контрактников, обнародованный сегодня Министерством юстиции, Соединенные Штаты будут налагать санкции на киберпреступников КНР за их безответственное поведение в киберпространстве.

Также отмечается, что хакеры-контрактники МГБ Китая нанесли государствам и бизнеса миллиарда долларов убытков в виде похищенной интеллектуальной собственности, вымогательств и подрыва усилий по защите сетей.

"Мы также оказываем поддержку странам, которые стремятся наращивать свой потенциал для защиты сетей, расследования и принятия мер воздействия в отношении вредоносных субъектов киберпространства, а также для участия в международных обсуждениях киберполитикы", - говорится в сообщении.

Государственный департамент США призвал все государства, которые стремятся к стабильности в киберпространстве, присоединиться к этим усилиям.

В свою очередь ЕС призвал Китай принять необходимые меры, чтобы остановить вредные кибернетические атаки, которые наносят ущерб экономике, безопасности ЕС и всего европейского общества.

"Сегодня ЕС и его государства-члены вместе с партнерами фиксируют вредную кибердеятельность, которая существенно влияет на нашу экономику, безопасность, демократию и общество в целом. По оценке ЕС и его государств-членов, эти злонамеренные кибермероприятия осуществлены с территории Китая", - говорится в декларации высокого представителя ЕС.

Высокий представитель ЕС отметил, что нарушения работы и компрометация сервера Microsoft Exchange подрывает безопасность и стабильность тысяч компьютеров и сетей по всему миру, включая страны-члены и институты ЕС, делает их уязвимыми к хакерским действий. А такая безответственная и вредная деятельность приводит к рискам в сфере безопасности и существенным экономическим потерям для правительственных учреждений и частных компаний, системно поражает безопасность и экономику всего общества.

"Мы также обнаружили вредные кибернетические действия, которые имели существенный эффект, против правительственных институтов и политических организаций в ЕС и в его странах-членах, а также против ключевых объектов промышленности ЕС. Эти действия могут быть связаны с группами хакеров, известными как Advanced Persistent Threat 40 и Advanced Persistent Threat 31 (усиленная постоянная угроза, - ред.), и были осуществлены с территории Китая с целью мошенничества в сфере прав интеллектуальной собственности и шпионажа", - говорится в декларации.

Как отмечается, ЕС и все страны-члены решительно осудили такие враждебные кибернетические действия, которые противоречат нормам ответственного поведения государств, признанным всеми странами-членами ООН.

"Мы продолжаем призывать власти Китая придерживаться этих норм и не позволять использовать свою территорию для вредных кибернетических действий, осуществить все необходимые и обоснованные меры и шаги для выявления, расследования и разрешения этой ситуации", - добавил высокий представитель ЕС.

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Китай
хакеры
киберпреступность
НАТО
США
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