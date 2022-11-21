Об этом идет речь в сообщении на сайте Миссии ЕС в Украине.

Председатель Представительства ЕС в Украине Посол Матти Маасикас, посетивший 21 ноября Николаев, сказал, что этот новый вклад соответствует ключевым приоритетам Программы ЕС по экстренной поддержке Украины и одновременно будет способствовать практическому воплощению ряда реформ, которые являются предпосылкой вступления в ЕС, в частности укрепления верховенства права и поддержания структурных экономических реформ.

"На протяжении последних десяти лет мы тесно сотрудничали с ЕС в рамках различных программ, реализуемых в Украине. Стратегическая поддержка со стороны ЕС была и есть очень важна, чтобы помочь украинским органам власти всех уровней стабильно функционировать и координировать все гуманитарные усилия и реагирование на гуманитарный кризис", - заявил, в свою очередь, исполняющий обязанности Постоянного представителя ПР ООН в Украине Яко Силье.

Новый вклад поддержит инициативы, направленные на укрепление стойкости и раннего восстановления громад в выбранных целевых регионах Украины путем расширения доступа к качественным государственным услугам, например, в учреждениях здравоохранения, улучшения безопасности громад и общественной безопасности и укрепления социальных связей на местном уровне. В проекте максимально, по возможности, будут применяться цифровые технологии и решения для преодоления определенных вызовов в сфере развития. В частности, помогут громадам, принявшим вынужденно перемещенных украинцев. В целом по стране насчитывается более 6 млн человек, которые переехали из-за войны, подчеркнули на сайте Миссии ЕС в Украине.

В октябре президент Владимир Зеленский в обращении к Европейскому совету говорил, что Украине для восстановления необходимо €3,5 млрд в этом году и около €14 млрд в 2023 году.

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