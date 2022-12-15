Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

Многие страны ЕС уже признали Россию государством - спонсоркой терроризма. Многие страны признали геноцид украинского народа. "Россия ответственна за депортацию украинского населения с оккупированных территорий. Происходит истощение генофонда украинского народа, вывозятся дети", - подчеркнул Войтко.

По словам дипломата, российские преступления станут основой международного трибунала, который планируется создать для осуждения преступлений РФ.

"ЕС и НАТО в ближайшее время планируют обратиться с заявлением, где осудят РФ и призовут Россию вывести войска с украинской территории. Это может произойти либо до конца декабря, либо в начале января. Эти действия начнут процесс не только приговора РФ, но и привлечения России к ответственности", - подчеркнул Войтко.

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