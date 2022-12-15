ЕС и НАТО в ближайшее время обратятся с заявлением, в котором планируют призвать РФ вывести войска из Украины, - дипломат Войтко
Дипломат, эксперт-международник Ярослав Войтко отметил, что преступления России станут основой международного трибунала, который планируется создать
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
Многие страны ЕС уже признали Россию государством - спонсоркой терроризма. Многие страны признали геноцид украинского народа. "Россия ответственна за депортацию украинского населения с оккупированных территорий. Происходит истощение генофонда украинского народа, вывозятся дети", - подчеркнул Войтко.
По словам дипломата, российские преступления станут основой международного трибунала, который планируется создать для осуждения преступлений РФ.
"ЕС и НАТО в ближайшее время планируют обратиться с заявлением, где осудят РФ и призовут Россию вывести войска с украинской территории. Это может произойти либо до конца декабря, либо в начале января. Эти действия начнут процесс не только приговора РФ, но и привлечения России к ответственности", - подчеркнул Войтко.
- Американские законодатели, возглавляющие независимую правительственную организацию по правам человека, представили резолюцию, призывающую президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН
- Американские аналитики считают , что Кремль может усилить информационные операции, обвиняя украинские власти в ущемлении свободы религии и прессы
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное