ЕС и НАТО создали рабочую группу для защиты критической инфраструктуры
НАТО и ЕС будут совместно работать для защиты критической инфраструктуры из-за диверсии на "Северных потоках". Рабочая группа будет покрывать четыре сектора: транспорт, энергетика, цифровая сфера и космос
Об этом идет речь на портале НАТО.
"Диверсия на "Северных потоках" показала, что мы нуждаемся в готовности и что мы должны противостоять этому новому типу угроз. Поэтому сегодня мы запускаем рабочую группу ЕС и НАТО для устойчивой критической инфраструктуры", - сказала глава Еврокомиссии.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что "устойчивость и защита критической инфраструктуры является ключевой частью совместной работы НАТО и ЕС".
Он заявил, что после того, как президент Путин использовал энергетическое оружие и саботаж "Северных потоков", общая целевая группа будет сосредоточена на том, чтобы сделать "критически важную инфраструктуру, технологии и цепи поставок более устойчивыми к потенциальным угрозам и принять меры по уменьшению потенциальной уязвимости".
Известно, что встреча генсека НАТО и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен состоялась через день после подписания третьей совместной декларации о сотрудничестве между НАТО и ЕС. Генеральный секретарь сказал, что это партнерство более важно, чем когда-либо, "поскольку жестокое вторжение России в Украину коренным образом изменило нашу безопасность". Он добавил, что ожесточенные бои вокруг Бахмута и Соледара показали храбрость украинских войск и жизненную важность усиления военной поддержки Украины.
"На этом ключевом этапе войны мы должны сделать еще больше, даже быстрее", – подчеркнул он.
Рабочая группа в начале будет покрывать четыре сектора: это транспорт, энергетика, цифровая сфера и космос. "И, конечно, мы будем сообщать государствам-членам и союзникам о наших результатах", - сказала фон дер Ляен.
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