Об этом идет речь на портале НАТО.

"Диверсия на "Северных потоках" показала, что мы нуждаемся в готовности и что мы должны противостоять этому новому типу угроз. Поэтому сегодня мы запускаем рабочую группу ЕС и НАТО для устойчивой критической инфраструктуры", - сказала глава Еврокомиссии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что "устойчивость и защита критической инфраструктуры является ключевой частью совместной работы НАТО и ЕС".

Он заявил, что после того, как президент Путин использовал энергетическое оружие и саботаж "Северных потоков", общая целевая группа будет сосредоточена на том, чтобы сделать "критически важную инфраструктуру, технологии и цепи поставок более устойчивыми к потенциальным угрозам и принять меры по уменьшению потенциальной уязвимости".

Известно, что встреча генсека НАТО и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен состоялась через день после подписания третьей совместной декларации о сотрудничестве между НАТО и ЕС. Генеральный секретарь сказал, что это партнерство более важно, чем когда-либо, "поскольку жестокое вторжение России в Украину коренным образом изменило нашу безопасность". Он добавил, что ожесточенные бои вокруг Бахмута и Соледара показали храбрость украинских войск и жизненную важность усиления военной поддержки Украины.

"На этом ключевом этапе войны мы должны сделать еще больше, даже быстрее", – подчеркнул он.

Рабочая группа в начале будет покрывать четыре сектора: это транспорт, энергетика, цифровая сфера и космос. "И, конечно, мы будем сообщать государствам-членам и союзникам о наших результатах", - сказала фон дер Ляен.

26 сентября в трубопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошли взрывы.

29 октября российское министерство обороны назвало военных Великобритании виновными в "планировании, обеспечении и реализации" подрыва подводной части газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток - 2".

По мнению экс-командующего Объединенными силами Королевства, Россия могла обвинить ВМС Британии в подрыве Nord Stream, чтобы иметь повод атаковать европейскую энергетическую инфраструктуру.

18 ноября Служба безопасности Швеции заявила, что на "Северных потоках" найдены остатки взрывчатки рядом с газопроводами, что свидетельствует о диверсии.

27 декабря СМИ сообщили, что компания Nord Stream AG, являющаяся оператором поврежденных газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", начала предварительную оценку стоимости ремонта труб. Отмечается, что ремонт трубопроводов может обойтись минимум в $500 млн.

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