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ЕС и международные доноры выделят €7 млрд Турции и Сирии на преодоление последствий землетрясений

20 мартa, 2023 понедельник
21:11
Мир

20 марта участники донорской конференции, организованной ЕС, пообещали выделить семь миллиардов евро помощи Турции и Сирии для преодоления последствий землетрясений в феврале

Об этом информирует Европейская комиссия .

Более 60 делегаций из ЕС, его государств-членов и партнеров приняли участие в мероприятии "Вместе для народов Турции и Сирии", организованном президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Швеции, председателем Совета ЕС Ульфом Кристерссоном.

"Сегодня очень хороший день для международной солидарности. Вместе с нашими партнерами мы собрали в общей сложности 7 миллиардов евро в поддержку людей в Турции и Сирии после разрушительных землетрясений. Более половины этого обещания приходится на команду Европы. Мы показали миру, что поддерживаем нуждающихся. И мы всегда поддерживаем наших партнеров", – сказала Урсула.

Европейская комиссия, государства-члены ЕС, а также Европейский инвестиционный банк и Банк реконструкции выделили 3,6 млрд евро.

6,05 млрд евро – это гранты и займы для Турции и 950 млн евро выделят Сирии.

Средства Турции будут направлены на покрытие гуманитарных нужд и помощь в восстановлении пострадавших регионов. Предварительная оценка ущерба – более 100 миллиардов долларов с большим ущербом для общественной инфраструктуры и жилых домов.

Средства для Сирии необходимы для помощи в удовлетворении гуманитарных нужд.

  • 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии за сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
  • Землетрясения в Турции, по предварительным оценкам, приведут к тому, что экономика страны потеряет около 10% ВВП или 84 млрд долларов.
  • После мощного землетрясения в Турции правоохранители задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, причастных к строительству обрушившихся домов.
  • 26 февраля стало известно, что количество жертв землетрясения в Турции превысило 50 тыс. человек.
  • В Турции суды арестовали 247 подозреваемых в ходе расследования по разрушенным зданиям в зоне землетрясения.

ЕС
Сирия
Турция
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