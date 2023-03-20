Об этом информирует Европейская комиссия .

Более 60 делегаций из ЕС, его государств-членов и партнеров приняли участие в мероприятии "Вместе для народов Турции и Сирии", организованном президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Швеции, председателем Совета ЕС Ульфом Кристерссоном.

"Сегодня очень хороший день для международной солидарности. Вместе с нашими партнерами мы собрали в общей сложности 7 миллиардов евро в поддержку людей в Турции и Сирии после разрушительных землетрясений. Более половины этого обещания приходится на команду Европы. Мы показали миру, что поддерживаем нуждающихся. И мы всегда поддерживаем наших партнеров", – сказала Урсула.

Европейская комиссия, государства-члены ЕС, а также Европейский инвестиционный банк и Банк реконструкции выделили 3,6 млрд евро.

6,05 млрд евро – это гранты и займы для Турции и 950 млн евро выделят Сирии.

Средства Турции будут направлены на покрытие гуманитарных нужд и помощь в восстановлении пострадавших регионов. Предварительная оценка ущерба – более 100 миллиардов долларов с большим ущербом для общественной инфраструктуры и жилых домов.

Средства для Сирии необходимы для помощи в удовлетворении гуманитарных нужд.