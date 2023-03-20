ЕС и международные доноры выделят €7 млрд Турции и Сирии на преодоление последствий землетрясений
20 марта участники донорской конференции, организованной ЕС, пообещали выделить семь миллиардов евро помощи Турции и Сирии для преодоления последствий землетрясений в феврале
Об этом информирует Европейская комиссия .
Более 60 делегаций из ЕС, его государств-членов и партнеров приняли участие в мероприятии "Вместе для народов Турции и Сирии", организованном президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Швеции, председателем Совета ЕС Ульфом Кристерссоном.
"Сегодня очень хороший день для международной солидарности. Вместе с нашими партнерами мы собрали в общей сложности 7 миллиардов евро в поддержку людей в Турции и Сирии после разрушительных землетрясений. Более половины этого обещания приходится на команду Европы. Мы показали миру, что поддерживаем нуждающихся. И мы всегда поддерживаем наших партнеров", – сказала Урсула.
Европейская комиссия, государства-члены ЕС, а также Европейский инвестиционный банк и Банк реконструкции выделили 3,6 млрд евро.
6,05 млрд евро – это гранты и займы для Турции и 950 млн евро выделят Сирии.
Средства Турции будут направлены на покрытие гуманитарных нужд и помощь в восстановлении пострадавших регионов. Предварительная оценка ущерба – более 100 миллиардов долларов с большим ущербом для общественной инфраструктуры и жилых домов.
Средства для Сирии необходимы для помощи в удовлетворении гуманитарных нужд.
- 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии за сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- Землетрясения в Турции, по предварительным оценкам, приведут к тому, что экономика страны потеряет около 10% ВВП или 84 млрд долларов.
- После мощного землетрясения в Турции правоохранители задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человек, причастных к строительству обрушившихся домов.
- 26 февраля стало известно, что количество жертв землетрясения в Турции превысило 50 тыс. человек.
- В Турции суды арестовали 247 подозреваемых в ходе расследования по разрушенным зданиям в зоне землетрясения.
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