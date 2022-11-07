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ЕС и Казахстан договорились о партнерстве в сферах добычи сырья и развития новейших технологий

7 ноября, 2022 понедельник
21:12
Мир

Европейский Союз и Казахстан договорились о партнерстве в сфере сырья и развития новейших технологий, в частности аккумуляторов и возобновляемого водорода

Об этом информируют на сайте Европейской Комиссии .

7 ноября в кулуарах климатической конференции Европейский Союз и Казахстан подписали Меморандум о взаимопонимании в сферах добычи сырьевых материалов, производства аккумуляторных батарей и "зеленого" водорода, что отвечает стратегическим интересам обеих сторон.

"Сегодня во время участия в COP27 в Египте президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов подписали Меморандум о взаимопонимании, которым начинается партнерство между ЕС и Казахстаном. Целью является развитие безопасной и стабильной поставки сырьевых материалов и продуктов переработки. Соглашение также направлено на развитие сетей производства возобновляемого водорода и цикла производства аккумуляторов, что должно ускорить зеленую и цифровую трансформацию обеих сторон", - сообщают в документе.

Стороны будут определять приоритетные проекты в области возобновляемой энергетики для более широкого привлечения частных инвестиций. При этом стороны отмечают единые подходы к соблюдению высоких стандартов в охране окружающей среды, в социальной сфере и в системе управления.

Партнерство между ЕС и Казахстаном предполагает вовлечение новейших технологий в индустрию добычи и переработки, а также в развитие инновационных технологических решений.

Еще одно направление - повышение устойчивости всего звена добычи сырьевых материалов, составных элементов по производству аккумуляторных батарей и "зеленого" водорода. Эта цель будет достигнута благодаря обеспечению прозрачности и полного информирования о мерах, касающихся инвестиций, операций и экспортных поставок.

Третье направление охватывает сотрудничество сторон в развитии производственных возможностей, подготовке персонала и развитии инноваций. В частности, декарбонизация процессов добычи сырьевых материалов путем использования возобновляемой энергии и внедрения цифровых технологий, переработка промышленных минеральных отходов с извлечением из них полезных сырьевых материалов.

ЕС и Казахстан обязались разработать дорожную карту на 2023-2024 год по реализации Меморандума. При этом уже согласованы конкретные меры на следующие полгода.

Сообщается, что 8 ноября президент Еврокомиссии подпишет подобный документ партнерства между ЕС и Намибией.

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