ЕС и G7 готовятся ввести санкции против российских бриллиантов, - Bloomberg
Страны G7 и Европейский Союз обсуждают пути отслеживания движения российских бриллиантов через границы, что может проложить путь к ограничениям на торговлю ими в будущем
Об этом со ссылкой на информированных собеседников пишет издание Bloomberg.
Стало известно, что происхождение бриллианта можно установить в самом начале, когда он получает сертификат в рамках так называемого Кимберлийского процесса, призванного положить конец продаже "кровавых бриллиантов", финансировавших войны.
Однако после этого бриллианты часто смешиваются в торговых домах, и исходный сертификат заменяется документацией о "смешанном происхождении" драгоценностей, в результате чего почти невозможно отследить, куда в конце концов продаются российские товары.
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Кроме того, собеседники Bloomberg также указывают, что решение по бриллиантам, возможно, и не будет принято из-за сложности процесса, но G7 может сделать соответствующее заявление уже на следующей неделе в рамках дольнейшего санкционного давления на Россию.
- 14 января сообщалось, что Польша и Литва хотят, чтобы Евросоюз снизил предельную цену на российскую нефть, ввел ограничения по российскому ядерному сектору и запрет на торговлю алмазами в рамках десятого пакета санкций, который планируется принять к годовщине широкомасштабного вторжения России в Украину.
- 18 февраля стало известно, что с начала полномасштабной войны в Украине Германия наложила санкции более чем на 5 млрд евро российских активов.
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