ЕС и G7 готовятся ввести санкции против российских бриллиантов, - Bloomberg

Об этом со ссылкой на информированных собеседников пишет издание Bloomberg.

Стало известно, что происхождение бриллианта можно установить в самом начале, когда он получает сертификат в рамках так называемого Кимберлийского процесса, призванного положить конец продаже "кровавых бриллиантов", финансировавших войны.

Однако после этого бриллианты часто смешиваются в торговых домах, и исходный сертификат заменяется документацией о "смешанном происхождении" драгоценностей, в результате чего почти невозможно отследить, куда в конце концов продаются российские товары.

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Кроме того, собеседники Bloomberg также указывают, что решение по бриллиантам, возможно, и не будет принято из-за сложности процесса, но G7 может сделать соответствующее заявление уже на следующей неделе в рамках дольнейшего санкционного давления на Россию.