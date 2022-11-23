Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

В среду запланирована встреча послов из 27 стран-членов Евросоюза, на которой они попытаются договориться о цене. ЕС должен единогласно одобрить предельную цену и дипломаты предупредили, что это решение может быть тяжелым.

G7 стремится утвердить ограничения одновременно с ЕС. В то же время ценовой потолок, по словам источников, все еще может быть установлен на уровне 70 долларов. Ограничения хотят ввести действие до 5 декабря.

Цель плана состоит в том, чтобы сократить доходы от экспорта энергоресурсов из России и избежать роста цен на нефть, когда в начале следующего месяца вступит в силу европейское эмбарго на импорт российской нефти.

Согласно санкциям, G7, ЕС и Австралия запретят предоставление морских услуг для поставки российской нефти, если только нефть не будет продаваться по ниже установленного предела цене.

ЕС уже в принципе поддержал механизм утверждения предельной цены, но осталось несколько нерешенных вопросов, по которым государства-члены должны договориться. Несколько стран, в том числе Польша и Литва, призывают к гораздо более низкому потолку, установленному в пределах цены добычи, которая, по словам польских официальных лиц, составляет около 20 долларов за баррель.

По сообщению Bloomberg, за две недели до вступления санкций в силу Европейского Союза Россия уже потеряла более 90% своего рынка нефти в северных странах блока, которые ранее являлись основой поставок из балтийских и арктических терминалов.

Сегодня также стало известно, что Еврокомиссия разработала проект регламента, в котором предлагается установить верхний лимит цен на газ во избежание рекордно высоких цен.

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