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ЕС и еще 43 страны поддержали Украину в рамках Конвенции о геноциде против России

13 июля, 2022 среда
21:29
война с Россией

Европейская комиссия обнародовала совместное заявление ЕС и 43 стран в поддержку заявления Украины против РФ в рамках Конвенции о предотвращении геноцида

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Европейский союз вместе с другими 43 странами мира призывают Россию немедленно остановить военные действия в Украине, как это предусмотрено судом в его постановлении о временных мерах от 16 марта этого года.

"Мы подтверждаем нашу поддержку заявления Украины о возбуждении дела против Российской Федерации в Международном Суде в соответствии с Конвенцией 1948 года о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, которое направлено на установление того, что у России нет законных оснований для военных действий в Украине на основании необоснованных" обвинений в геноциде

Как Суд неоднократно заявлял, его постановления о временных мерах обладают обязательной юридической силой для сторон в споре. Таким образом, неисполнение постановления Суда от 16 марта 2022 является дальнейшим нарушением Россией своих международных обязательств", - отмечается в заявлении.

Страны, поддержавшие заявление, поддерживают Украину по обеспечению соблюдения международного права и урегулированию конфликта судом.

"Конвенция о геноциде воплощает торжественное обязательство предотвращать преступление геноцида и привлекать виновных к ответственности. В интересах всех государств-участников Конвенции о геноциде и, в более широком смысле, международного сообщества в целом, чтобы Конвенция не использовалась не по назначению или не подвергалась злоупотреблениям. Вот почему стороны, подписавшие настоящую декларацию и участники Конвенции о геноциде, намерены вмешаться в эти рассмотрения", - отмечают подписчики.

Также они настаивают, чтобы государства-участники Конвенции о геноциде имели возможность поделиться с Международным судом своим видением дела.

"Напоследок мы повторяем, что Россия должна нести ответственность за свои действия. В этой связи считаем, что нарушение Россией международного права влечет ее международную ответственность, а ущерб, причиненный Украине в результате нарушений Россией международного права, требуют полного и безотлагательного возмещения со стороны России в соответствии с законодательством. Мы еще раз призываем международное сообщество изучить все варианты поддержки Украины в ее рассмотрении в Международном суде", - отмечается в заявлении ЕС и 43 стран.

  • 1 июля Украина обратилась в Международный Суд ООН с заявлением о ложных обвинениях РФ в совершении Украиной геноцида против собственных граждан. Кроме того, Россия нарушила суверенитет нашей страны, признала независимость так называемых ДНР и ЛНР.

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Россия
ЕС
ООН
геноцид
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