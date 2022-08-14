ЕС и еще 42 страны призвали РФ немедленно вывести войска из ЗАЭС и всей Украины
Евросоюз и еще 42 государства призвали РФ вывести войска из ЗАЭС и Украины в целом и пообещали ее привлечь к ответственности
Об этом говорится в заявлении на сайте делегации ЕС при международных организациях в Вене.
Авторы обращения отметили, что "неспровоцированная и неоправданная захватническая война Российской Федерации против Украины, суверенного государства" грубо нарушает международное право, в частности Устав ООН, а наличие на ЗАЭС российских войск мешает оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности соответственно к международным конвенциям и стандартам безопасности, а МАГАТЭ – придерживаться мандата по гарантиям.
Они поддержали важность основополагающих пунктов ядерной безопасности, изложенных гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и его помощь Украине в области ядерной безопасности.
"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести свои военные силы и весь другой несанкционированный персонал из Запорожской атомной электростанции, ее ближайших окрестностей и всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли восстановить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ Украины и законный оперативный персонал может выполнять свои обязанности без постороннего вмешательства, угрозы или неприемлемо тяжелых условий труда. Это также позволит МАГАТЭ осуществлять верификацию в соответствии с обязательствами Украины по гарантиям в безопасных условиях и вовремя", - подчеркнули в заявлении.
Также в документе напомнили, что в резолюции Совета управляющих говорится, что вторжение РФ и присутствие кафиров на ядерных объектах Украины существенно повышают риск ядерных инцидентов и аварий. Кроме того, представители стран осудили использование россиянами дезинформации для оправдания незаконных действий на украинской территории.
"Международное сообщество привлечет Россию к ответственности за ее агрессию и Россия должна понести полную ответственность за свои противоправные действия в Украине", - добавили в документе.
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