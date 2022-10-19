ЕС готовится ввести санкции против Ирана из-за поставок дронов в Россию, - Politico
В ближайшие дни Европейский Союз планирует наложить новые санкции против ряда иранских физических и юридических лиц в связи с поставкой оружия России
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на комментарии четырех чиновников и дипломатов.
Отмечают, что это решение было принято из-за распространения информации об использовании Россией иранских беспилотников Shahed-136 и об иранских инструкторах, которые помогали российской армии учиться пользоваться дронами на территории временно оккупированного Крыма. Также одной из причин может стать то, что в скором времени Иран будет поставлять РФ высокоточные ракеты.
По словам нескольких официальных лиц и дипломатов, новые санкции, прежде всего, повлияют на пятерых иранских физических лиц и три организации. Отмечают также, что новые ограничения дополнят недавно наложенные санкции на "полицию морали" Ирана за жестокое преследование и убийство протестующих.
Договориться о новом пакете санкций дипломаты стран ЕС могут уже в эту среду, 19 октября, в преддверии двухдневного саммита 20-21 октября.
Отмечают также, что новые санкции станут еще одним шагом назад в переговорах по возобновлению ядерного соглашения с Ираном, более известном как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA). Она упразднила большинство санкций, наложенных США на Иран.
- 14 октября страны ЕС сообщили, что готовят новые санкции против Ирана из-за поставок дронов России. Их собирались обсудить 17 октября.
- 17 октября ЕС призвал международное сообщество искать какие-либо доказательства применения Россией иранских дронов-камикадзе в войне в Украине. В тот же день они Совет министров иностранных дел ЕС планирует принять санкции против Ирана из-за нарушений прав человека во время протестов в стране. Впоследствии эти санкции приняли.
- Также 17 октября в Иране раскритиковали наложенные Европейским Союзом санкции против страны из-за подавления протестов и ограничения прав человека.
- 18 октября Белый Дом отметил, что имеет многочисленные доказательства использования Россией дронов Shahed-136.
- В тот же день глава МИД Литвы призвал ЕС наложить санкции против Ирана за поставки дронов России.
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