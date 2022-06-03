ЕС готовит соглашение о поставках израильского газа, который будут перерабатываться в Египте, - Bloomberg
Европейский Союз, Израиль и Египет договариваются о газовом соглашении
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает LB.ua.
Отмечается, что до конца июня ЕС и Египет подпишут соглашение о поставках газа.
По данным источников, соглашение будет включать сжижение газа, добытого в Израиле, на египетских заводах.
В проекте соглашения говорится, что Египет и ЕС будут работать вместе над стабильной поставкой газа в Евросоюз.
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