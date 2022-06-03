Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает LB.ua.

Отмечается, что до конца июня ЕС и Египет подпишут соглашение о поставках газа.

По данным источников, соглашение будет включать сжижение газа, добытого в Израиле, на египетских заводах.

В проекте соглашения говорится, что Египет и ЕС будут работать вместе над стабильной поставкой газа в Евросоюз.