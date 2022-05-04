ЕС готовит санкции против главы русской церкви Кирилла – СМИ

Об этом со ссылкой на агентство AFP в Twitter пишет издание"Европейская правда" .

Агентство ссылается на соответствующий документ Европейского Союза: "ЕС предлагает наложить санкции на главу Русской православной церкви", – говорится в сообщении агентства.

26 апреля лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко призвал мир ввести санкции против РПЦ и ее руководителя Кирилла (Гундяева) за участие в военных преступлениях и геноциде украинцев. Порошенко также считает, что Украина должна показать пример, неукоснительно выполняя законы о борьбе с коллаборационизмом и об обязанности переименования УПЦ МП.

Призыв Петра Порошенко ввести санкции против РПЦ и ее руководителя Кирилла (Гундяева) вызвал истерику среди российских чиновников.

Заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев разродился патетической пропагандистской корреспонденцией в защиту РПЦ и заявил об "антироссийском безумии", в котором "требуют санкций в отношении Патриарха Московского и всея Руси".





А "вожак неканонических раскольников из ПЦУ кричит о российско-большевистских ордах, захвативших Украину. Нацисты совершают набеги на православные храмы Украинской православной церкви Московского патриархата, угрожая убийствами священников и прихожан", - пишет Медведев.

Петр Порошенко в своем обращении отметил, что "предстоятель РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) неоднократно публично поддерживал преступления РФ против нашего государства, публично "благословляя" агрессоров".

"Мы призываем мир применить санкции против РПЦ как организации – пособия терроризма и соучастника геноцида, а также против ее предстоятеля – Владимира Гундяева и других представителей руководства. Сегодня есть все основания наложить арест на имущество и счета РПЦ и ее руководства, которые находятся за пределами РФ , и предусмотреть механизм направления их для покрытия расходов на восстановление Украины. И это должно быть сделано немедленно", – убежден Петр Порошенко.



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Фото: reuters