Об этом сообщает Bloomberg.

Предложение предусматривает три компонента:

немедленная передача боеприпасов, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов, из имеющихся запасов или незавершенных заказов;

использование общей системы закупок для агрегирования заказов европейской промышленности;

наращивание промышленного потенциала Европы для удовлетворения текущего и будущего спроса.

"Все три элемента имеют решающее значение для поддержки нашей поддержки продвижения Украины вперед", - пишет в издание. "Нужно развивать все три направления параллельно и в срочном порядке".

В документе ЕС говорится, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель для начала предложит пакет в размере 1 млрд евро для возмещения государствам-членам, которые посылают Украине боеприпасы из своих собственных запасов по выгодной ставке до 90%.

Боррель призвал выделить средства из Европейского фонда мира на покупку для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Это предложение обсудят министры обороны ЕС на неофициальной встрече 7 марта в Стокгольме.

Второе направление плана ЕС будет предусматривать удовлетворение потребностей Украины через семилетний проект по закупкам, который вскоре будет запущен под руководством Европейского оборонного агентства, чтобы удовлетворить потребности государств-членов, начиная от боеприпасов для стрелкового оружия до 155 мм снарядов.

Также ЕС планирует предложить разные меры по увеличению производства в долгосрочной перспективе и преодолению некоторых проблем, с которыми сталкивается отрасль, чтобы позволить государствам-членам пополнить свои запасы.

Ожидается, что вопрос поставки снарядов Украине будет в повестке дня, когда президент Джо Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом на этой неделе. США призывают своих европейских союзников действовать как можно быстрее.