ЕС готовит план быстрого обеспечения Украины боеприпасами на €1 млрд
Европейский Союз намерен предложить трехсложный план обеспечения Украины необходимыми боеприпасами в срочной и долгосрочной перспективе
Об этом сообщает Bloomberg.
Предложение предусматривает три компонента:
- немедленная передача боеприпасов, в том числе 155-мм артиллерийских снарядов, из имеющихся запасов или незавершенных заказов;
- использование общей системы закупок для агрегирования заказов европейской промышленности;
- наращивание промышленного потенциала Европы для удовлетворения текущего и будущего спроса.
"Все три элемента имеют решающее значение для поддержки нашей поддержки продвижения Украины вперед", - пишет в издание. "Нужно развивать все три направления параллельно и в срочном порядке".
В документе ЕС говорится, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель для начала предложит пакет в размере 1 млрд евро для возмещения государствам-членам, которые посылают Украине боеприпасы из своих собственных запасов по выгодной ставке до 90%.
Боррель призвал выделить средства из Европейского фонда мира на покупку для Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Это предложение обсудят министры обороны ЕС на неофициальной встрече 7 марта в Стокгольме.
Второе направление плана ЕС будет предусматривать удовлетворение потребностей Украины через семилетний проект по закупкам, который вскоре будет запущен под руководством Европейского оборонного агентства, чтобы удовлетворить потребности государств-членов, начиная от боеприпасов для стрелкового оружия до 155 мм снарядов.
Также ЕС планирует предложить разные меры по увеличению производства в долгосрочной перспективе и преодолению некоторых проблем, с которыми сталкивается отрасль, чтобы позволить государствам-членам пополнить свои запасы.
Ожидается, что вопрос поставки снарядов Украине будет в повестке дня, когда президент Джо Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом на этой неделе. США призывают своих европейских союзников действовать как можно быстрее.
- Напомним, Эстония, впервые поднявшая этот вопрос ранее в этом году, заявила , что страны ЕС должны инвестировать около 4 миллиардов евро на совместную закупку 1 миллиона снарядов.
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