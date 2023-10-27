ЕС готовит новый пакет санкций против РФ, – фон дер Ляйен

Об этом фон дер Ляйен сообщила в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС, передает Укринформ.

Отмечается, что в новый пакет санкций могут войти меры, которые помогут ограничить российскую бриллиантовую отрасль и меры по противодействию попыткам третьих стран обходить европейские санкции.

"В частности, мы рассматриваем пути, как прервать поступления, которые Россия получает от экспорта бриллиантов в Европу и ее партнеров. Это будет сделано в очень тесной координации с нашими партнерами по G7. Мы продолжим работу, чтобы обеспечить наши санкции, которые уже существуют, были должным образом имплементированы и эффективно применены", - указала президент Еврокомиссии.

В настоящее время пакет санкций находится в процессе подготовки: ЕС проводит консультации со странами-членами.