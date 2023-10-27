ЕС готовит новый пакет санкций против РФ, – фон дер Ляйен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 27 октября, заявила, что Европейский союз готовит новый 12-й пакет санкций против России
Об этом фон дер Ляйен сообщила в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС, передает Укринформ.
Отмечается, что в новый пакет санкций могут войти меры, которые помогут ограничить российскую бриллиантовую отрасль и меры по противодействию попыткам третьих стран обходить европейские санкции.
"В частности, мы рассматриваем пути, как прервать поступления, которые Россия получает от экспорта бриллиантов в Европу и ее партнеров. Это будет сделано в очень тесной координации с нашими партнерами по G7. Мы продолжим работу, чтобы обеспечить наши санкции, которые уже существуют, были должным образом имплементированы и эффективно применены", - указала президент Еврокомиссии.
В настоящее время пакет санкций находится в процессе подготовки: ЕС проводит консультации со странами-членами.
- 26 октября стало известно, что страны G7 объявят о механизме ограничения импорта российских бриллиантов до конца октября, после чего Европейский Союз сразу же финализует предложение по 12-му пакету санкций против России.
- Корреспондентка Еспресо сообщила, что на саммите лидеров стран ЕС обсудят ужесточение санкций против РФ. В следующий 12-й пакет санкций войдут российские бриллианты, российский алюминий и товары двойного использования.
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