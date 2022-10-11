ЕС готовит новый пакет санкций против РФ, Беларусь могут также включить, - СМИ
В ЕС ведется работа над новым пакетом санкций против России, Беларусь может снова стать объектом санкций
Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в своем Twitter.
"Уже идет работа над потенциальным новым пакетом санкций ЕС в отношении России. Он может включить конфискацию активов в России, запрет на продажу собственности и другие детали, которые рассматривались в предыдущих раундах", - говорится в сообщении.
Кроме того, Беларусь может снова стать объектом санкций, поскольку она была полностью исключена из восьмого санкционного пакета ЕС.
- 6 октября Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России за ее агрессию против Украины. Он стал ответом на незаконную аннексию РФ украинской территории, мобилизацию дополнительных войск и открытые ядерные угрозы.
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