ЕС готовит новый пакет санкций против РФ, Беларусь могут также включить, - СМИ

Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк в своем Twitter.

"Уже идет работа над потенциальным новым пакетом санкций ЕС в отношении России. Он может включить конфискацию активов в России, запрет на продажу собственности и другие детали, которые рассматривались в предыдущих раундах", - говорится в сообщении.

Кроме того, Беларусь может снова стать объектом санкций, поскольку она была полностью исключена из восьмого санкционного пакета ЕС.

6 октября Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России за ее агрессию против Украины. Он стал ответом на незаконную аннексию РФ украинской территории, мобилизацию дополнительных войск и открытые ядерные угрозы.