ЕС готовит новые санкции против российских олигархов и белорусских банков, - Reuters
Европейская комиссия подготовила новый пакет санкций против России и Беларуси из-за вторжения в Украину, нацеленного против российских олигархов и трех белорусских банков, а также запрещает экспорт из ЕС военно-морского оборудования и программного обеспечения в РФ
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.
Проект санкций был принят исполнительной властью ЕС утром 8 марта и будет обсужден европейскими послами на встрече во вторник.
По информации издания, новые санкции запретят трем белорусским банкам доступ к банковской системе SWIFT и добавят еще несколько российских олигархов и законодателей в черный список ЕС.
Один источник сообщил, что в пакете также перечислены олигархи и члены Совета Федерации России, являющейся верхней палатой российского парламента.
Пакет также запретит экспорт из ЕС военно-морского оборудования и программного обеспечения в Россию и предоставит рекомендации по мониторингу криптовалют во избежание их использования для обхода санкций Евросоюза.
Напомним, ЕС уже исключил из SWIFT семь российских банков, но не включал в список санкций белорусские банки.
- Напомним, 7 марта сообщалось, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, нацеленных на порты и корабли, а также дальнейшие ограничения по технологиям, используемым в военной технике.
- Ожидается, что 8 марта Еврокомиссия представит предложения по тому, как быстро избавиться от зависимости ЕС от российского ископаемого топлива.
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