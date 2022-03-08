ЕС готовит новые санкции против российских олигархов и белорусских банков, - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.



Проект санкций был принят исполнительной властью ЕС утром 8 марта и будет обсужден европейскими послами на встрече во вторник.



По информации издания, новые санкции запретят трем белорусским банкам доступ к банковской системе SWIFT и добавят еще несколько российских олигархов и законодателей в черный список ЕС.



Один источник сообщил, что в пакете также перечислены олигархи и члены Совета Федерации России, являющейся верхней палатой российского парламента.



Пакет также запретит экспорт из ЕС военно-морского оборудования и программного обеспечения в Россию и предоставит рекомендации по мониторингу криптовалют во избежание их использования для обхода санкций Евросоюза.



Напомним, ЕС уже исключил из SWIFT семь российских банков, но не включал в список санкций белорусские банки.

Напомним, 7 марта сообщалось, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, нацеленных на порты и корабли, а также дальнейшие ограничения по технологиям, используемым в военной технике.

Ожидается, что 8 марта Еврокомиссия представит предложения по тому, как быстро избавиться от зависимости ЕС от российского ископаемого топлива.