ЕС готовит новые санкции против России, - глава Еврокомиссии
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляет, что ЕС готовит четвертый пакет санкций для России из-за вторжения в Украину
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Мы выступим с четвертым пакетом санкций. Эти санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы, увеличивая еще большую плату для путинского захвата Украины", - заявила фон дер Ляен.
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