ЕС готовит новые санкции против РФ, которые коснутся портов и судов, - Bloomberg
ЕС готовит новый пакет санкций против России, нацеленных на порты и корабли, а также дальнейшие ограничения по технологиям, используемым в военной технике
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
"Европейские правительства близки к тому, чтобы подготовить новый набор санкций против России, включая возможные действия в отношении портов и кораблей, введение санкций в отношении большего количества лиц, а также дальнейшие ограничения на технологии, используемые в военной технике", - пишет издание.
По словам одного из собеседников, некоторые мероприятия могут быть представлены уже во вторник, 8 марта.
ЕС также работает над усилением своего режима применения санкций, в том числе криптовалют, и ограничения всех путей, которые могут быть использованы для обхода санкций.
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